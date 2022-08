Heinz veut que vous portiez des vêtements avec des taches de ketchup

Habituellement, renverser du ketchup sur vos vêtements est une raison de s’énerver légèrement et d’utiliser le détachant. Mais les taches de ketchup ne seront plus considérées comme un inconvénient, car le fabricant de condiments Heinz a élevé la sauce rouge au rang de mode.

Le joliment nommé Heinz Vintage goutte à goutte collection est une collaboration avec le détaillant de vêtements d’occasion ThredUp. La collection se compose de 157 pièces de vêtements de créateurs et de streetwear, dont chacune a été rehaussée d’une tache de ketchup. “Cette collection vise à célébrer de manière durable le caractère que les taches de ketchup Heinz ajoutent aux vêtements, invitant nos fans à adopter un nouveau symbole emblématique.” Alyssa Cicero, responsable de la marque Heinz, a déclaré dans un communiqué cette semaine.

Heinz vise à attirer l’attention sur son ketchup mais aussi à souligner l’importance du recyclage des vêtements.

“Chez ThredUP, nous pensons que chaque vêtement mérite une seconde vie, même les victimes des barbecues d’été”, a déclaré la vice-présidente du marketing intégré de ThredUp, Erin Wallace.

Les vêtements sortent en deux vagues, une le 30 août (la dernière fois que j’ai vérifié, les articles sont toujours disponibles) et une le 13 septembre. Les pièces vont d’une chemise Gucci à 297,99 $ (256 £, 435 AU $) avec une tache sur l’ourlet à un t-shirt de marque Champion à 11,99 $ (10 £, 18 AU $) avec une tache sur la poitrine.

Si vous vous sentez vraiment audacieux, vous pouvez associer votre chemise tachée de tomates à Pantalon mouillé Denim.

Bien sûr, vous pouvez créer vos propres contrefaçons de créateurs et simplement mettre du ketchup sur n’importe quel vieux pull que vous avez. Mais il y a une autre raison d’investir dans la mode économe. Le produit de la vente va à Lève-toi contre la faim, une organisation à but non lucratif qui soulage la faim dans les pays en développement. En ce qui concerne les cascades marketing, celle-ci est plutôt savoureuse.