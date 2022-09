Heinz lance des t-shirts avec des taches de ketchup, des gains à faire dans la charité

Vous avez dû voir tout et n’importe quoi devenir à la mode. Des jeans déchirés aux vêtements inégaux, on ne sait jamais ce qui peut devenir une mode de nos jours. Et vous serez surpris de savoir que le dernier ajout à la mode est le t-shirt taché de ketchup. Oui, tu l’as bien lu. Le leader de la fabrication de ketchup, Heinz, a lancé une ligne de vêtements qui utilise du vrai ketchup pour créer des taches sur les vêtements vintage.

Heinz a lancé la gamme en s’associant aux détaillants de vêtements d’occasion ThredUp. La nouvelle collection s’appelle la collection Heinz Vintage Drip. Selon les rapports, la collection comprendra 157 pièces de streetwear d’occasion, toutes pré-tachées de ketchup. Les tailles des vêtements iront du XXS au XXL. Cette collection sera publiée à tout moment sur le site Web de la boutique américaine de Heinz. Une fois la ligne de vêtements en ligne, les clients peuvent enchérir sur des t-shirts et des sweats à capuche exclusifs.

Selon certaines informations, l’argent gagné grâce à la ligne de vêtements sera envoyé à l’organisation caritative alimentaire mondiale Rise Against Hunger. Alyssa Cicero, responsable de la communication de marque chez Heinz, a parlé de la gamme et a déclaré : « Alors que Heinz est reconnu dans le monde entier pour sa bouteille en verre emblématique, sa clé de voûte et son ketchup à coulée lente, nous avons vu une opportunité de voir la tache que nous avons laissée. sur les vêtements comme un autre symbole emblématique de la marque et changer le récit d’une tache à une déclaration.

“Cette collection vise à célébrer de manière durable le caractère que les taches de ketchup Heinz ajoutent aux vêtements, invitant nos fans à adopter un nouveau symbole emblématique”, a ajouté Alyssa.

Erin Wallace, vice-présidente du marketing intégré chez ThredUP, est ravie de s’associer à une marque emblématique comme Heinz pour créer la toute première ligne de vêtements d’occasion tachés de ketchup. La société a également effectué des recherches et, selon les recherches, environ 62 % de la génération Z et de la génération Y déclarent rechercher un article d’occasion avant d’acheter quelque chose de nouveau.

