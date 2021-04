Heinz Beck est un chef 3 étoiles Michelin de renommée mondiale. Il a dirigé le restaurant appelé Social par Heinz Beck dans le Hôtel Waldorf Astoria sur le Palm de Dubaï pendant huit ans. La nourriture qu’il y crée est une cuisine italienne contemporaine dans une atmosphère décrite comme décontractée, mais vibrante. Ses nombreuses années d’expérience l’ont amené à travers le monde, faisant de lui un maître de la gastronomie moderne. Il a consacré des années de sa vie à l’étude de la nutrition et des effets des aliments sur le corps. C’est ainsi qu’il sait à quel point la nutrition est importante, surtout en période de pandémie. Dans une interview exclusive, il nous en parle et nous donne également un aperçu de la manière dont la restauration doit se remettre de la crise sanitaire.

Nous sortons d’une pandémie qui a touché tout le monde dans le monde. Quel impact avez-vous eu sur votre industrie?

Heinz Beck:

« Bien sûr, nous avons été très, très durement touchés dans l’industrie, en particulier dans des pays comme je viens d’Europe. Vous savez, l’industrie de la restauration est très sous-capitalisée en raison des coûts élevés de la main-d’œuvre. Donc, avoir tous ces petits restaurants. avec peu de ressources, il est très difficile de rouvrir ces endroits. Et pour cela, nous avons besoin de beaucoup d’aide, pas seulement du gouvernement, même des gens qui reviennent très rapidement à la normale, manger normal dans les restaurants, vous voyez, parce que, vous savez, manger dans les restaurants, c’est bien. C’est bon pour vous, pour votre âme, c’est bon pour votre cerveau, c’est bon pour vous de vous sentir mieux communiquer, vous savez. Être enfermé dans la maison et incapable communiquer, ne pas pouvoir socialiser, ça touche beaucoup de gens très profondément. Et vous ne pouvez les aider qu’en les faisant à nouveau socialiser. «

Vous êtes connu comme le maître de la cuisine moderne, qu’est-ce que cela signifie pour vous?

«Pour moi, c’est très important parce que vous voyez, ma philosophie derrière la cuisine est que nous sommes tous ce que nous mangeons ici. Ainsi, vous rendez votre corps plus fort et plus résistant en santé grâce à une alimentation appropriée. Et c’est en ce moment même, un moment très important, vous savez, car à la sortie de la pandémie, tout le monde se préoccupe beaucoup plus de l’importance de la santé et de l’importance de votre système immunitaire pour vous. en mangeant les bonnes quantités, votre système immunitaire deviendra beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. J’ai, pendant 20 ans, soutenu ce genre d’étude J’ai fait beaucoup d’expériences de travail scientifique avec beaucoup de professeurs internationaux en étudiant ce que fait la nourriture dans votre organisme. Vous voyez la nutrition à venir, la sélection de la nourriture et comment la nourriture est cultivée et comment la nourriture sera apportée sur place. C’est le premier travail et il faut être précis. Ensuite, le le prochain travail est de savoir comment le conserver au réfrigérateur et comment procéder ss-il d’une manière que vous ne perdrez pas de micronutriments parce que ceux-ci sont si importants pour notre métabolisme. Bien sûr, choisir la bonne nourriture et produire la bonne nourriture aux bonnes saisons est important car en été, vous avez besoin de beaucoup, beaucoup de nourriture riche en minéraux et en eau car pendant la journée nous transpirons et nous perdons beaucoup d’eau dans notre organisme. La vérité sur la perte d’eau, c’est que vous perdez également beaucoup de sels minéraux. Donc, ce que nous devons faire, nous devons les ramener dans notre organisme. «

Que pensez-vous qu’il faut faire sur des questions comme l’obésité infantile?

« Vous savez, il y a certaines choses. Il n’y a pas qu’une seule chose, vous voyez. La première chose est une bonne communication. Vous voyez, leur apprendre à manger et leur apprendre quoi manger et leur apprendre ce qu’il faut éviter. »

Vous êtes originaire d’Allemagne, mais vous êtes connu pour votre cuisine italienne. Vous penchez-vous vers l’un ou l’autre pays?

« Non, je suis européen, tu sais. Tu vois, avec l’Empire romain, l’Europe était un pays. Tu sais, c’était l’Empire romain qui venait de la Turquie au Portugal, et de l’Angleterre à l’Italie, donc nous avons tout les mêmes racines à la fin, alors pourquoi dirions-nous: « OK, vous êtes anglais, je suis italien? Ou je suis allemand et vous êtes français? » En fin de compte, nous avons un ensemble de racines et des racines vraiment profondes et une belle culture. Et puis vous avez la culture européenne, une grande culture. Nous devons nous entraider pour redevenir forts comme nous l’étions auparavant, unifiés. «

Vous êtes connu parce que vous avez trois étoiles Michelin. Est-ce que cela vous met un peu de pression et est-ce que cela s’accompagne d’attentes?

« Oui, bien sûr, cela vous met de la pression et je suis très heureux de les avoir maintenant pendant toutes ces années. Cela vous aide à motiver encore plus votre personnel et à leur dire chaque année que nous devons être meilleurs et faire. Je fais de mon mieux pour proposer, chaque année, de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouvelles créations, des façons de penser positives et d’aider mon personnel à mieux performer. Bien, mieux, le mieux ne s’arrête pas avant que le bien soit meilleur et mieux est le meilleur. «