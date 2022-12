Heinrich XIII Prince Reuss : Qui est le « chef de file » du complot allemand d’extrême droite – et qu’est-ce que le mouvement Reichsburger ? | Nouvelles du monde

Les autorités allemandes affirment avoir déjoué un complot ourdi par un groupe terroriste d’extrême droite pour renverser le gouvernement.

Plus de 3 000 policiers ont participé à raids à travers le paysavec un prince autoproclamé parmi 25 personnes arrêtées.

Mais qui est Heinrich XIII Prince Reuss – le prétendu cerveau de 71 ans – et quel est le mouvement Reichsburger qui aurait inspiré le plan ?

Le ‘meneur’ et la Maison Ruess

Heinrich XIII vient d’une famille aristocratique allemande qui remonte au 12ème siècle, la maison de Ruess, et les autorités disent que les comploteurs prévoyaient de le nommer chef d’un nouveau gouvernement.

Selon le site d’information allemand Bild, il avait été en contact avec des responsables russes dans le but de négocier une nouvelle commande dans le pays.

Ses descendants régnaient autrefois sur certaines parties de l’Est Allemagnemais cela a pris fin lorsque le pays est devenu une république et que leurs terres sont devenues une partie de l’État de Thuringe en 1920.

Tous les membres masculins de la famille sont nommés Heinrich (Henry), avec le premier enfant de chaque siècle connu sous le nom de Heinrich I, le deuxième Heinrich II et ainsi de suite.

On dit que c’est en hommage à l’empereur romain Henri VI qui a donné ses titres à la famille. Le système de numérotation se réinitialise à peu près tous les siècles – ou lorsqu’il atteint 100.

Un lodge à Saaldorf, en Thuringe, qui appartiendrait à Heinrich, a été perquisitionné. Photo : AP



Heinrich XIII semble toujours riche et un pavillon de chasse en Thuringe, supposé lui appartenir, faisait partie des propriétés perquisitionnées mercredi.

Né près de Francfort en 1951, il a épousé une Iranienne et a un fils et une fille dans la trentaine.

Les détails sur la façon dont il gagne sa vie ne sont pas clairs, mais il y a des rapports selon lesquels il travaille dans l’immobilier et la finance.

L’actuel chef de la maison de Reuss, le prince Heinrich XIV, a pris ses distances plus tôt cette année avec son parent.

Dans une interview accordée au site allemand OTZ en août, il l’a décrit comme un “vieil homme confus” qui croyait aux théories du complot et a déclaré qu’il n’avait pas été en contact avec la famille depuis 14 ans.

Qu’est-ce que le mouvement Reichsburger ?

Les comploteurs prévoyaient d’utiliser “la violence et des moyens militaires” et étaient “motivés par des fantasmes de renversement violent et des idéologies du complot”, ont déclaré les procureurs.

“Les personnes arrêtées adhèrent aux mythes du complot consistant en divers récits de l’idéologie du Reichsburger ainsi que de l’idéologie QAnon”, a déclaré le procureur Peter Frank dans un communiqué.

Reichsburger se traduit par “Citoyens du Reich” et les adhérents pensent que l’État allemand de l’après-Seconde Guerre mondiale est illégitime et un État fantoche créé par les Alliés.

Reichsburger a été en grande partie un mouvement vaguement structuré composé de groupes dissidents et d’individus.

La police escorte une personne jusqu’à un hélicoptère à Karlsruhe lors des raids de mercredi



La police a également mené des opérations à Berlin



On estime qu’il y a environ 20 000 membres en Allemagne et l’agence de renseignement du pays estime que 5 % sont des extrémistes d’extrême droite aux opinions racistes et antisémites.

Certains refusent de payer des impôts, rejettent les lois allemandes ou spamment les services gouvernementaux et les tribunaux avec des demandes inventées en signe de désobéissance et pour bloquer le système.

Le groupe avait été considéré comme assez inoffensif jusqu’en 2016, lorsqu’un croyant du Reichsburger a tiré et tué un policier et en a blessé trois autres lorsqu’ils ont perquisitionné son domicile pour confisquer des armes.

Les autorités ont commencé à surveiller le groupe de plus près et on s’inquiète de plus en plus des membres qui stockent des armes.

Le groupe serait également sympathique à la droite américaine Mythes du complot QAnonqui prétendent qu’une cabale mondiale secrète et diabolique a conspiré contre Donald Trump lorsqu’il était président.