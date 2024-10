Heinrich et Domenici échangent des piques lors du premier débat télévisé

14 octobre — Le sénateur démocrate sortant Martin Heinrich et sa challenger républicaine, Nella Domenici, se sont affrontés lundi sur diverses questions politiques lors de leur premier débat télévisé – donnant aux téléspectateurs un aperçu direct de ce qui est devenu l’une des courses les plus controversées au Nouveau-Mexique.

Heinrich, qui brigue un troisième mandat, a souligné ses efforts pour étendre les soins de santé aux anciens combattants, réduire les coûts des médicaments d’ordonnance et protéger les terres publiques, tout en critiquant Domenici pour ce qu’il a qualifié de manque de transparence sur des questions importantes pour les électeurs.

Domenici, quant à lui, a décrit Heinrich comme un « progressiste radical » qui a échoué au Nouveau-Mexique au cours de ses deux décennies de fonction publique.

» Ayant grandi en tant que fils d’un monteur de lignes et d’un ouvrier d’usine, je connais personnellement les luttes auxquelles les familles de travailleurs sont confrontées, et j’ai passé ma carrière à lutter pour accroître les opportunités et à lutter pour les droits et libertés qui sont chers aux Néo-Mexicains : le droit de choisir, le droit de vote, le droit à l’air pur et à l’eau potable et le droit pour nos enfants de se sentir en sécurité dans leurs écoles », a déclaré Heinrich.

« Mon adversaire, une dirigeante de fonds spéculatifs multimillionnaire qui a passé la majeure partie des 50 dernières années sur la côte Est, estime qu’elle peut acheter cette élection avec le soutien des républicains extrémistes qui supprimeraient ces mêmes droits et libertés », a-t-il ajouté. .

Même si Domenici « porte un nom de famille très familier au Nouveau-Mexique », a déclaré Heinrich, faisant référence au défunt père de son adversaire, l’ancien sénateur américain Pete Domenici, « nous ne savons presque rien de certaines des questions les plus importantes et de sa position sur ce sujet. eux. »

Nella Domenici a noté qu’Heinrich « est un leader dans cet État depuis 20 ans » et a commencé à examiner son « bulletin scolaire ».

« Le Nouveau-Mexique est le n°1 en termes de criminalité, le n°1 en termes de consommation de drogues et le n°1 en termes de médecins qui quittent notre État. Le Nouveau-Mexique est au bas de l’échelle en matière d’éducation, au bas du développement économique et au bas du bien-être des enfants », dit-elle. « US News and World Report, lorsqu’ils examinent les États de manière globale, nous classe au 49e rang – encore une fois en bas. Martin, c’est votre bulletin, et c’est un F. »

Domenici a déclaré que l’État a besoin d’un dirigeant indépendant, et non d’un homme politique « appartenant à une pensée progressiste radicale ».

« Je tiens à vous rappeler que je suis une Domenici et que Domenici a toujours donné la priorité au Nouveau-Mexique », a-t-elle déclaré.

Le débat d’une heure, enregistré à l’avance et diffusé sur KOAT-TV, a abordé divers sujets, de l’inflation et de la violence armée aux bons scolaires et à la fracturation hydraulique.

Mais ce sont le droit à l’avortement et la sécurité aux frontières – des questions que Heinrich et Domenici ont respectivement placées au cœur de leurs campagnes – qui ont déclenché les échanges les plus animés.

Lorsqu’on lui a demandé si elle soutiendrait un projet de loi qui garantirait le droit à l’avortement à l’échelle nationale, Domenici a réitéré qu’elle ne soutiendrait pas une interdiction fédérale de l’avortement.

« Je me concentrerai de manière agressive sur les grossesses non désirées, en empêchant les naissances et en empêchant les grossesses de se produire », a-t-elle déclaré.

Heinrich a qualifié sa réponse de « non-réponse ».

« Je ne peux pas vous dire ce que pense mon adversaire, mais je peux vous dire quel est l’impact pratique de son élection au Sénat américain », a-t-il déclaré. « Si elle est élue au Sénat du Nouveau-Mexique, les Républicains détiendront la majorité, et le premier vote qu’elle obtiendra sera celui du leader de la majorité sénatoriale, et chacun de ces candidats en lice pour être le leader de la majorité républicaine s’est engagé publiquement et avec force à une interdiction nationale de l’avortement. »

Domenici a accusé Heinrich d’avoir fait « le commentaire le plus sexiste » jamais fait par un sénateur américain.

« Pour Martin Heinrich, penser que je suis une femme faible qui obéit aux ordres d’un homme et ne s’en tient pas à mes propres valeurs, c’est une remarque sexiste, insultante et humiliante, et toutes les femmes qui entendent cela dans cet état devraient être bouleversée », a-t-elle déclaré. « Je sais qu’il y en a des milliers parce que je l’ai entendu haut et fort de leur part. »

Vers la fin du débat, Heinrich a mis Domenici dans l’embarras, lui demandant si elle soutiendrait ou non Donald Trump à la présidence en 2024 – une question qu’elle a esquivée.

« Je voterai pour notre candidat », a-t-elle déclaré. « Les quatre dernières années sous sa direction ont été bien meilleures que les quatre dernières années » sous Biden.

Les deux candidats étaient d’accord sur peu de points, même si le bipartisme était une exception.

« J’avais un excellent modèle; j’avais un excellent professeur », a déclaré Domenici, faisant référence à son père, qui a acquis la réputation de travailler de l’autre côté de l’allée pendant son mandat de sénateur américain le plus ancien du Nouveau-Mexique.

Heinrich a déclaré qu’il avait déjà prouvé qu’il pouvait travailler avec les républicains.

« Le bipartisme est la manière dont on fait avancer les choses à Washington, DC, et j’ai les relations et les antécédents pour le prouver », a-t-il déclaré.

Domenici a cependant contesté l’affirmation de Heinrich.

« Martin Heinrich est un progressiste extrême et radical », a-t-elle déclaré. « Son empreinte à Washington n’est pas celle de quelqu’un de modéré, de bipartisan, de penseur de bon sens. »

Interrogé sur l’immigration et s’ils soutiendraient la poursuite de la construction d’un mur le long de la frontière américano-mexicaine, ainsi que d’autres mesures de sécurité, Domenici a répondu « absolument », qualifiant la situation à la frontière de « crise majeure ».

« Martin Heinrich a spécifiquement obtenu 20 voix en 16 ans contre la sécurisation de notre frontière, contre le fait de garantir que la drogue, les criminels et les armes ne franchissent pas cette frontière », a-t-elle déclaré.

Heinrich les a qualifiés de « votes de démonstration politique ».

« Nous avons eu une solution bipartite en matière de sécurité aux frontières qui a été négociée par l’un des membres les plus conservateurs du caucus républicain du Sénat, et tout le monde au milieu s’est aligné pour soutenir cette solution », a-t-il déclaré. « Donald Trump a annulé cet accord. Il l’a détruit parce qu’il voulait un problème, pas une solution. »

En réponse, Domenici a déclaré qu’Heinrich avait omis de mentionner que cinq démocrates avaient voté contre ce projet de loi.

« Il a également omis de mentionner que dans ce projet de loi, 1,85 millions d’immigrants illégaux seraient autorisés à affluer dans notre pays – une forme d’amnistie qui créerait un terrible précédent pour les gens du monde entier qui tenteraient d’entrer dans ce pays », a-t-il ajouté. » dit-elle.

Heinrich a toutefois déclaré qu’il s’agissait de « de loin l’accord sur la sécurité des frontières le plus strict et le plus conservateur » proposé au cours des 25 dernières années.

« Cela n’a échoué que parce que Donald Trump ne voulait pas de succès sous la direction de l’administration Biden », a-t-il déclaré.

Dans ses déclarations finales, Domenici a déclaré que le Nouveau-Mexique avait besoin d’un nouveau leadership.

« Notre État est en faillite », a-t-elle déclaré. « Son bulletin est un F, et nous vivons tous ce bulletin tous les jours. »

Heinrich a déclaré que les élections ne se résument pas à de simples divergences politiques.

« Mon adversaire parle beaucoup de la nécessité d’un changement, mais elle ne vous dira même pas sa position sur certaines des questions les plus critiques », a-t-il déclaré. « Elle ne vous dira même pas ce qu’elle ferait en matière de droit national à l’avortement. »

Les frictions entre les deux candidats étaient pleinement visibles avant même le début du débat.

Peu après 5 heures du matin, Heinrich s’en est pris à Domenici sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Ma préparation au débat commence par le petit-déjeuner », a déclaré un article sur le compte personnel de Heinrich qui comprenait des photos d’élan carne adovada sur deux œufs et une tortilla.

« Que pensez-vous que New York Nella commence sa journée avec… des œufs et du caviar ?… peut-être une crêpe ? » » a écrit Heinrich, dont la campagne a décrit Domenici comme un multimillionnaire « déconnecté » qui a passé peu de temps au Nouveau-Mexique au cours du dernier demi-siècle.

Les registres d’inscription des électeurs montrent que Domenici est inscrit sur les listes électorales au Nouveau-Mexique depuis 2019, tandis qu’Heinrich est inscrit sur les listes électorales dans l’État depuis 1996.

Les Républicains ont qualifié Heinrich d’hypocrite pour avoir dénoncé Domenici, un Néo-Mexicain de troisième génération qui prétend qu’Heinrich est le véritable bourreau de tapis.

Heinrich, qui a déménagé au Nouveau-Mexique après ses études, a été qualifié de « Maryland Marty » par ses détracteurs. Bien qu’il vive à Albuquerque, Heinrich avait auparavant une maison dans le Maryland. Il possède désormais une résidence à Washington, DC, où il peut être utilisé lorsque le Sénat siège.

