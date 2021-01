LANDOVER, Maryland: Taylor Heinicke, non repêché et non annoncé, a affronté le grand, mauvais Tom Brady qui n’avait aucune idée de qui était le QB d’Old Dominion lorsqu’ils étaient brièvement coéquipiers il y a quelques années et, bien que le résultat final se soit déroulé comme prévu, un la plongée tête la première pour un TD a captivé l’attention et l’imagination de tout le monde.

Environ 24 heures après avoir découvert qu’il jouerait le quart-arrière pour Washington contre les Bradys Tampa Bay Buccaneers dans un match de wild card NFC à cause de la blessure du mollet d’Alex Smith, Heinicke a connu un début plutôt peu propice. Faire son premier départ dans la NFL depuis 2018 et seulement le deuxième de l’histoire, Heinicke a vu sa première passe être abandonnée. Son troisième a touché le gazon près des pieds d’un récepteur. Le cinquième a été enlevé.

Semblait à peu près correct. Tout comme le score final samedi soir: Bradys Tampa Bay 31, Heinickes Washington 23.

Beaucoup de gens m’ont demandé ce que ça faisait de se mesurer au GOAT, Tom Brady. Je n’y ai pas vraiment pensé cette semaine, a déclaré Heinicke. Je suis fier de moi et heureux que les entraîneurs aient cru en moi. J’espère que je mérite d’être dans cette ligue un peu plus longtemps.

Finalement, Heinicke s’est lancé et a donné une chance à Washington, ce qui était tout ce que lui, l’entraîneur Ron Rivera et des joueurs comme la recrue vedette Chase Young auraient vraiment pu demander dans ces circonstances.

C’était courageux. C’était vraiment le cas, a déclaré Rivera à propos du travail que Heinicke a fait. Et c’est une de ces choses qu’un gars comme lui, qui travaille dur dans ce qu’il fait, s’est créé une opportunité.

Après que Heinickes s’étire pour le pylône de 8 verges de touché a tiré Washington à deux points à la fin du troisième quart, il était entouré de coéquipiers enthousiastes. Young a crié en montrant les lettres bordeaux formant le nom au dos du maillot blanc n ° 4 des QB et en regardant dans une caméra de télévision.

Les gens qui regardaient de loin étaient également enthousiasmés, y compris un tweet du MVP de la ligue en titre, Patrick Mahomes.

Bien que ce jeu ait brièvement envoyé Heinicke au vestiaire avec une épaule séparée, il est revenu sans manquer un cliché offensif pour Washington. Sa passe de touché de 11 verges à Steven Sims Jr. a amené les champions de la NFC Est à 28-23. Mais ce n’était pas assez.

Heinicke a terminé 26e sur 44 pour 306 verges, une passe TD et une interception, ainsi que six courses pour un chef d’équipe de 46 verges et un score.

Certains de nos jeunes gars se sont en quelque sorte détendus quand Alex Smith ne jouait pas, et j’ai continué à leur prêcher, cet enfant peut courir. Il peut faire beaucoup de choses, a déclaré l’entraîneur de Tampa Bay, Bruce Arians.

Smith a construit un dossier assez solide pour les honneurs du joueur de l’année NFL Comeback, revenant au combat après deux ans et 17 opérations pour une jambe droite cassée. Washington a présenté une fiche de 5-0 à Smiths lors des cinq derniers départs pour se faufiler dans les séries éliminatoires malgré une fiche de 7-9, mais un mollet droit tendu l’a gêné dans la dernière ligne droite.

Alex a juste senti qu’il ne pouvait pas s’échapper, dit Rivera. Et avec aussi agressif que cette défense est que nous avons joué, je sentais juste que nous ne voulions pas le mettre dans une mauvaise situation.

Dans l’ensemble, Heinicke s’est assez bien acquitté pour un gars qui est entré dans la soirée après avoir lancé 77 passes chez les pros.

Il suivait des cours de mathématiques en ligne à l’ODU lorsque Washington l’a contacté pour ajouter un quart-arrière de quarantaine au cas où l’équipe serait à court de joueurs.

Quand il est arrivé ici il y a environ un mois, je n’en savais pas trop sur lui. … La première fois que j’ai même attrapé une passe de sa part, c’était la semaine dernière. Mais il a gagné mon respect, a déclaré Terry McLaurin à Washington. Il était juste préparé pour son moment et c’est de quoi il s’agit.

Il est prudent de dire que cette rencontre s’est beaucoup mieux déroulée pour Heinicke que la première fois qu’il a rencontré Brady, six fois champion du Super Bowl avec les New England Patriots, qui a ajouté à ses records en séries éliminatoires dans la NFL pour le plus de victoires, de lancers de TD et de verges passant avec la performance du samedi : 22 sur 40, 381 verges, deux lancers de touché.

En septembre 2017, lorsque Heinicke a commencé un séjour de 2 semaines dans l’équipe d’entraînement de la Nouvelle-Angleterre, il a décidé de se faire remarquer par Brady et l’entraîneur Bill Belichick en se présentant tôt le premier jour.

N’a pas tout à fait fonctionné comme prévu.

J’ai dit, je vais faire une bonne impression. Je vais être le premier dans le bâtiment. Je suis arrivé là-bas à 17 h 15 à 17 h 30 (du matin), je vais dans la salle des quarts, et Toms est déjà là-bas, étudiant le cinéma, se souvient Heinicke. Et il n’avait aucune idée qu’ils venaient de signer un quart-arrière de l’équipe d’entraînement. Alors il était comme, qui diable êtes-vous?

Maintenant, Brady et beaucoup d’autres connaissent bien Heinicke.

Il a ce facteur, a déclaré le plaqueur droit de Washington Morgan Moses, et vous ne pouvez tout simplement pas l’enseigner.

