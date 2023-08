Heineken vend ses activités russes pour seulement 86 pence – avec une perte de 256 millions de livres sterling | Actualité économique

Heineken a vendu ses activités russes pour seulement 86 pence – le géant brassicole devrait donc faire face à une perte totale de 256 millions de livres sterling.

Le géant brassicole néerlandais, qui produit également les bières Amstel et Birra Moretti, a été critiqué pour la lenteur de sa sortie suite à la guerre en Ukraine.

Les dirigeants ont admis que le processus « a pris beaucoup plus de temps que prévu » et ont déclaré que s’occuper des employés locaux était une priorité.

Image:

Photo : AP





Heineken avait initialement annoncé qu’il quittait la Russie en mars 2022, et a déclaré que ses activités là-bas n’étaient « plus durables ni viables dans l’environnement actuel ».

Le directeur général Dolf van den Brink a déclaré : « Les développements récents démontrent les défis importants auxquels sont confrontées les grandes entreprises manufacturières lorsqu’elles quittent la Russie ».

Le nouveau propriétaire de la branche russe, Arnest, s’est engagé à garantir l’emploi de 1 800 collaborateurs locaux pour les trois prochaines années.

Arnest Group possède une importante entreprise d’emballage de canettes et est le plus grand fabricant russe d’aérosols, ainsi que la vente de cosmétiques et d’articles ménagers.

Alors que la bière de marque Heineken a été retirée des étagères du pays l’année dernière, l’Amstel est toujours en vente et ne sera progressivement supprimée que dans les six prochains mois.

Dernières nouvelles de la Russie :

Le Kremlin nie avoir tué Prigojine – mises à jour en direct

Les critiques de Poutine qui ont connu une mort prématurée

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:06

Un avion russe s’écrase près de Moscou



De nombreuses sociétés multinationales ont quitté en masse la Russie après que l’Occident a imposé des sanctions sans précédent à Moscou – mais le Kremlin a riposté en saisissant certains actifs.

Les entreprises étrangères qui tentent de se retirer sont confrontées à une forte augmentation de leurs coûts, car la Russie exige des réductions plus importantes sur le prix des actifs qu’elles souhaitent vendre, selon Reuters.

Le mois dernier, le président Vladimir Poutine a signé un décret pour prendre le contrôle d’une filiale russe exploitée par Danone, le fabricant de yaourts français, ainsi que la participation de Carlsberg dans un brasseur local.

Malgré la perte de plusieurs millions de livres, Heineken estime que la transaction à prix réduit aura un impact négligeable sur ses perspectives pour l’ensemble de l’année.