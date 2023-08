Heineken vend ses activités russes pour R20

Après qu’Heineken ait clairement annoncé ses intentions plus tôt cette année en annonçant son rachat de Distell, le deuxième plus grand brasseur mondial a réalisé la transaction lundi pour un prix de 38,4 milliards de rands.

Heineken a déclaré avoir conclu un accord pour vendre ses actifs et quitter la Russie, devenant ainsi l’une des rares entreprises de consommation à se retirer avec succès depuis que le gouvernement de Vladimir Poutine a modifié les règles pour rendre la sortie du pays plus difficile.

L’entreprise néerlandaise a vendu ses activités, dont sept brasseries, à l’entreprise russe d’emballage et de biens de consommation Arnest Group pour 1 € (20 rands) dans le cadre d’un accord qui entraînera une perte de 300 millions d’euros (6 milliards de rands). La transaction a reçu toutes les approbations requises, a indiqué Heineken dans un communiqué, et conclut un processus entamé en mars 2022.

Il n’existe pas d’option de rachat ou d’achat pour retourner en Russie, et la vente et la perte financière auront un « impact négligeable » sur le bénéfice par action de Heineken, a indiqué la société. Ses perspectives pour l’ensemble de l’année ne changeront pas, a-t-il ajouté.

La signature par Poutine en avril d’un décret autorisant un contrôle temporaire de l’État sur les actifs d’entreprises ou d’individus provenant d’États hostiles – parmi lesquels les États-Unis et leurs alliés – a compliqué les efforts des grandes entreprises de consommation pour quitter la Russie. Le départ réussi de Heineken contraste avec son rival Carlsberg A/S, qui envisageait vendre ses activités dans le pays ont été bouleversées par la saisie des opérations par le gouvernement en juillet. Pendant ce temps, Anheuser-Busch InBev continue de détenir une participation dans un producteur de bière russe.

« C’était incroyablement complexe », a déclaré Dolf van den Brink, président-directeur général de Heineken, lors d’un appel aux journalistes. « Il y avait un réel risque de poursuites pour notre peuple et un réel risque de nationalisation. »

Heineken fait face à des pressions de la part des consommateurs pour qu’ils quittent la Russie, qui représentait environ 2 % des ventes mondiales, et avait annoncé son intention de le faire il y a plus d’un an sans tirer profit d’une transaction. En avril, elle a annoncé avoir soumis une demande d’autorisation au gouvernement russe pour vendre l’entreprise. Elle avait précédemment enregistré des pertes de valeur totales de 210 millions d’euros liées à ses activités en Russie.

Le nouveau propriétaire n’aura pas le droit de vendre la marque Heineken en Russie selon les termes de l’accord, a déclaré le PDG, et la marque Amstel sera également retirée du marché. « Notre intention était de retirer autant de marques internationales que possible, nous sommes donc très heureux que la marque Amstel, qui est la deuxième plus grande marque, fasse son apparition », a-t-il déclaré.

Arnest a été l’acheteur des actifs de sociétés occidentales en Russie dans le passé, acquérant l’activité d’emballage de boissons de Ball Corp. pour 530 millions de dollars en septembre 2022.

Heineken compte environ 1 800 employés en Russie et Arnest fournira des garanties d’emploi pour les trois prochaines années, a indiqué Heineken. L’acheteur russe assumera également environ 100 millions d’euros de dettes liées aux opérations d’Heineken. Les opérations de Heineken en Russie ont enregistré des pertes pendant six des huit dernières années, selon la société.