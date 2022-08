Heineken dévoile des baskets en édition limitée avec des semelles remplies de LAGER

HEINEKEN a créé les baskets ultimes pour une tournée des pubs – les semelles sont remplies de bière blonde.

L’édition limitée “Heinekicks” comprend un décapsuleur caché dans la langue.

32 des baskets remplies de bière seront fabriquées l’année prochaine Crédit : La Méga Agence

Heineken espère que la chaussure aidera la marque à séduire un public plus jeune Crédit : La Méga Agence

“Shoe Surgeon” Dominic Ciambrone, 36 ans, les a conçues pour le lancement de la bière Heineken Silver et a déclaré qu’il s’agissait d’un “défi amusant”.

Dominic, basé à Los Angeles, qui a créé des créations similaires pour Justin Bieber de la pop et les meilleures stars du basket-ball, a ajouté : « Heineken et moi partageons une passion pour l’innovation et repousser les limites, et avons créé un design pour refléter cela.

“Je ne peux pas dire que j’ai déjà conçu une sneaker contenant de la bière auparavant.”

Un total de 32 seront fabriqués pour le lancement plus tard cette année. Heineken espère que la boisson plaira à un public plus jeune et estime que l’idée de marcher sur de la bière blonde reflète la sensation “inopinément douce et unique” de la boisson.