Heineken Champions Cup: les Sharks battent les Harlequins pour enregistrer la première victoire sud-africaine alors que Leinster et Gloucester commencent par des victoires | Actualités du rugby à XV

L’expulsion d’Ox Nche n’a pas empêché les Sharks de devenir la première équipe sud-africaine à remporter un match de la Coupe des champions Heineken

Les Harlequins ont ouvert leur campagne de la Heineken Champions Cup par une défaite alors que les Sharks sont devenus la première équipe sud-africaine à enregistrer une victoire dans la compétition.

Les Quins ont été battus 39-31 à Durban lors du premier match avec l’une des trois équipes sud-africaines admises au tournoi de cette saison.

La victoire de l’équipe locale est survenue malgré un carton rouge à la 60e minute pour le pilier Ox Nche, distribué à la suite d’une collision frontale, et avec un homme supplémentaire Quins fermé à un point près à 32-31 lorsque Josh Bassett est allé au-dessus pour son deuxième essai .

L’espace respiratoire a été restauré grâce au score de l’arrière latéral Boeta Chamberlain, et les Sharks ont vu le match de la poule A se terminer pour une victoire en points bonus; Les cinq essais de Quins – dont un autre doublé, pour Andre Esterhuizen – leur ont valu de se diriger vers le nord avec un point de bonus.

L’entraîneur-chef des Quins, Tabai Matson, a déclaré: “Nous leur avons donné trop de pénalités et leur avons donné trop d’opportunités, et les bonnes équipes les saisissent. Nous avons raté nos propres opportunités dans le jeu pour jouer notre jeu, donc ce sera frustrant lorsque nous débriefons le Jeu.”

Il y avait plus à célébrer dans la poule A pour Leinsterqui a pris le large avec une impressionnante victoire 42-10 à Course 92.

Un concert prévu dans le stade parisien de l’équipe française signifiait que le match se jouait au Havre et, sans véritable avantage à domicile, le Racing n’était pas à la hauteur de ses visiteurs irlandais.

Josh van der Flier a marqué deux des six essais du Leinster contre le Racing 92

Finalistes la saison dernière, Leinster a fait une déclaration d’intention alors qu’ils couraient en six essais pour gagner un point bonus, le premier d’entre eux passant par Andrew Porter sept minutes plus tard et deux autres marqués avant la pause par le joueur mondial de l’année Josh van der Flier.

Le seul essai du Racing a été marqué tardivement par l’ancien ailier anglais Christian Wade, de retour au rugby après un passage de trois ans dans la NFL.

L’entraîneur-chef de Leinster, Leo Cullen, a déclaré: “Les gars ont commencé avec une grande intention et il était important de marquer tôt. J’avais regardé le Racing lors de leurs derniers matchs et ils avaient marqué beaucoup de points au début. Ils avaient fait un blitz sur Clermont et il était important de prendre cela loin d’eux.”

Ailleurs dans la poule A, Gloucester récupéré d’un déficit de 12 points à la mi-temps pour commencer par une victoire de 22-17 Bordeaux Bègles.

Charlie Chapman reçoit un câlin de Jack Clement après avoir marqué l’essai gagnant de Gloucester contre Bordeaux Bègles

Menés 17-5 à la pause après une première mi-temps marquée par des erreurs, l’équipe de Premiership était toujours en retard sur ce score avec seulement 16 minutes à jouer.

Mais des essais tardifs d’Albert Tuisue, Santiago Socino et Charlie Chapman – mettant la touche finale à un mouvement intelligent – ont transformé le match en faveur de l’équipe locale.