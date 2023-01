Heineken Champions Cup : les Saracens obtiennent le match nul à domicile malgré la défaite d’Edimbourg | Fin des espoirs européens des London Irish | Actualités du rugby à XV

L’Anglais Elliot Daly porte le ballon pour les Sarrasins lors de leur défaite à Édimbourg

Édimbourg a dû se contenter d’un match nul en huitièmes de finale de la Coupe des champions Heineken à Leicester malgré la victoire des Saracens 20-14.

L’équipe écossaise se dirigeait vers un match à domicile au tour suivant jusqu’à ce qu’un essai tardif du flanker Ben Earl assure aux Saracens un point de bonus perdant au DAM Health Stadium.

Cela les a poussés devant Édimbourg à la quatrième place de la poule A sur les essais marqués, leur offrant un match à domicile avec les Ospreys.

Dave Cherry et Pierre Schoeman ont traversé pour Édimbourg tandis que Blair Kinghorn a ajouté deux pénalités et le même nombre de conversions, Alex Goode donnant trois pénalités pour les Saracens avant l’effort tardif d’Earl.

Édimbourg a pris une avance de troisième minute lorsqu’ils ont lancé un penalty dans le coin, puis se sont battus pendant quatre phases sur la ligne des Saracens avant que le talonneur Cherry ne reprenne de la base d’un ruck et ne se muscle.

Édimbourg a célébré sa victoire à temps plein malgré l’absence d’un match nul à domicile en huitièmes de finale

Kinghorn a ajouté la conversion, puis a presque immédiatement inscrit un penalty directement devant les poteaux lorsque Jamie George a été appelé pour un défi élevé sur Schoeman.

Les Saracens ont rebondi avec Goode qui a marqué les points d’une mêlée, mais Édimbourg a rapidement repris le dessus – et ils ont été aidés par les visiteurs qui ont perdu deux joueurs en moins de trois minutes.

Le talonneur anglais George et le pilier italien Marco Riccioni ont tous deux reçu un carton jaune pour ne pas avoir abaissé la hauteur de leur corps lors du tacle et avoir causé des collisions frontales.

Riccioni s’est fait une commotion cérébrale et n’est pas revenu après son passage sur la touche.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Édimbourg n’a pas réussi à faire compter son avantage à deux sur le tableau de bord, Jamie Ritchie laissant passer une occasion en or lorsqu’il a perdu le ballon au contact alors qu’il plongeait sous les poteaux.

Une fois de retour au complet, les Saracens ont réduit l’écart avec une deuxième pénalité de Goode suite à une autre mêlée effondrée.

Cela ne laissait qu’Édimbourg à quatre points d’avance à la pause, ce qui était remarquable étant donné qu’ils avaient dominé la première mi-temps avec 71% de possession.

L’équipe locale a pris de l’avance au début de la seconde période avec un penalty de Kinghorn, mais cela a été rapidement annulé par un tir au but réussi de Goode.

Le match s’est éloigné des Saracens lorsque Maro Itoje est devenu le troisième joueur visiteur à voir le jaune pour un hors-jeu cynique qui a empêché Henry Pyrgos de déplacer le ballon de la base d’un ruck offensif.

Édimbourg a donné un coup de pied dans le coin et Schoeman a pris le relais du maul de sortie, Kinghorn ajoutant la conversion.

Comme on pouvait s’y attendre, les Sarrasins se sont battus jusqu’au bout et Édimbourg a perdu Sam Skinner pour avoir effondré un maul près de sa propre ligne.

Les hôtes ont réussi à tenir quelques minutes de plus, mais ont finalement craqué lorsqu’un long passage de jeu des Sarrasins a finalement ouvert un écart sur la gauche pour que Billy Vunipola envoie Earl, Goode étant incapable d’ajouter la conversion.

Montpellier 21-21 Londres Irlandais

La campagne européenne des London Irish a pris fin alors que Montpellier, champion de France en titre du Top 14, a perdu 21 points pour forcer un match nul 21-21 lors de leur affrontement en Coupe des champions Heineken.

Le match nul lors du quatrième tour de la poule B au stade GGL a signifié que les Irlandais n’ont pas réussi à enregistrer une victoire dans les phases de poule alors que leurs espoirs européens se terminaient.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Les visiteurs avaient 21 points d’avance après 48 minutes, Adam Coleman, Juan Martin Gonzalez et Agustin Creevy traversant tous dans un affichage impressionnant.

Mais Montpellier a grandi dans le match en seconde période et a dépassé Thomas Darmon, Vincent Giudicelli et Cobus Reinach pour égaliser les scores, permettant à Sale de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Europe Challenge.

Les Irlandais ont été battus 32-27 par Montpellier au Gtech Community Stadium lors de leur match d’ouverture de la poule B et ont continué à perdre leurs deux matchs suivants avant d’être à nouveau refusés sur le sol français.

Les deux équipes sont entrées dans le match en cherchant à rebondir après des défaites au troisième tour, Montpellier perdant 35-29 contre les Ospreys et les Irlandais perdant 14-28 à domicile contre DHL Stormers.

Toulouse 20-16 Munster

La botte de l’arrière latéral Melvyn Jaminet a mené Toulouse à une courte victoire qui leur a valu un match nul à domicile en huitièmes de finale de la Champions Cup et a condamné Munster à un road trip en huitièmes de finale.

Jaminet, remplaçant Thomas Ramos, suspendu, a marqué 15 points alors qu’il éloignait le match des visiteurs irlandais dans une seconde mi-temps qui a vu la tête changer de mains quatre fois avant que les hôtes ne remportent finalement une victoire 20-16.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Toulouse, quintuple championne d’Europe, a terminé deuxième de la poule B derrière le tenant de La Rochelle, tandis que Munster a raté un classement parmi les quatre premiers qui lui aurait garanti un match à Thomond Park en huitièmes de finale à la fin des Six Nations.

Toulouse a commencé le plus fort et a pris d’assaut une avance de huit points. Jaminet a envoyé le premier de ses cinq penaltys à la deuxième minute, et les choses se sont encore améliorées pour les hôtes cinq minutes plus tard lorsque leur ailier argentin Juan Cruz Mallia a dépassé Shane Daly pour centrer dans le coin droit.

Jaminet a poussé sa conversion de ligne de touche à quelques centimètres du montant le plus droit, mais il était de retour sur la cible à la 11e minute pour porter le score à 11-0.

Munster a renversé la situation avec des essais de John Hodnett et Tadhg Beirne de chaque côté de la mi-temps, mais Joey Carberry a raté les deux conversions pour limiter leur avantage.

La tête a été échangée alors que les deux équipes ont profité des pénalités, mais Jaminet a frappé deux fois de plus pour sceller la victoire des hôtes.

Tirage au sort des huitièmes de finale

Leinster contre Ulster

Exeter-Montpellier

Sharks contre Munster

Sarrasins contre Ospreys

Leicester contre Édimbourg

Stormers contre Arlequins

Toulouse vs Bulls

La Rochelle vs Gloucester

Matches à jouer entre le 31 mars et le 2 avril