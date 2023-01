Heineken Champions Cup: les Ospreys étourdissent les Leicester Tigers avec un essai transformé en retard | Actualités du rugby à XV

Les joueurs des Ospreys célèbrent leur victoire lors du match de la Coupe des champions Heineken contre Leicester

Owen Williams a renversé une conversion avec 92 minutes au compteur pour donner aux Ospreys une remarquable victoire 27-26 en Coupe des champions Heineken contre les Leicester Tigers.

Après avoir été le deuxième meilleur pendant la majeure partie de l’affrontement entre les deux premiers de la poule B à Mattioli Woods Welford Road, les Ospreys ont battu la ligne adverse pendant l’ensemble des 15 dernières minutes, mais d’une manière ou d’une autre, Leicester les a tenus à l’écart.

Cependant, un carton jaune pour le pilier de remplacement Dan Richardson a fait déborder le vase alors que d’innombrables rediffusions ont été diffusées avant que Jac Morgan ne soit crédité d’un essai à bout portant pour assurer une victoire palpitante.

Jack van Poortvliet et Harry Simmons ont marqué les essais de Leicester, Handre Pollard convertissant les deux et ajoutant quatre pénalités. Dewi Lake, Keelan Giles et Morgan ont croisé pour les Ospreys, tandis que Williams a lancé deux pénalités et deux conversions avec Cai Evans ajoutant une conversion.

Leicester a pris une avance rapide lorsque Pollard a lancé un penalty après que le skipper des Ospreys, Justin Tipuric, ait été sévèrement jugé pour avoir enfreint la panne.

Les Ospreys ont rapidement eu une opportunité de pénalité similaire, mais ils ont choisi une ligne d’attaque et ont été récompensés lorsque Lake s’est écrasé.

Les Tigres ont réagi rapidement avec une succession de sorties de ligne mettant les visiteurs sous une pression extrême. Avec leur défense liée, Van Poortvliet a vu un écart à combler.

Le duo de Leicester Matt Scott et Dan Kelly ont fait un high five lors du match contre les Ospreys

Trois minutes plus tard, Leicester semblait avoir marqué à nouveau lorsque Simmons a traversé un énorme trou pour courir 30 mètres et s’écraser sur la ligne adverse, mais les rediffusions de TMO ont montré que l’aile avait été retenue par un excellent tacle de couverture de Michael Collins.

Cependant, Leicester était toujours en mesure d’étendre son avance avec un penalty de Pollard avant que les Ospreys ne subissent un autre revers lorsque Evans boitilla pour être remplacé par George North.

En l’absence d’Evans, Williams a repris le coup de pied de but avec sa tentative de 40 mètres naviguant au loin, mais il a rapidement fait amende honorable avec un autre coup de pied d’une distance similaire.

La région galloise a subi un autre coup dur lorsque le talonneur Lake a été aidé avec une blessure à la jambe pour être remplacé par Scott Baldwin, mais un tacle engagé a empêché les Tigers d’entrer avant qu’un deuxième penalty de Williams ne porte le score à 13-13 à l’intervalle.

Dewi Lake a marqué le premier essai des Ospreys mais a ensuite été expulsé en raison d’une blessure

Leicester a commencé la deuxième en force avec une excellente pause de Pollard qui a valu à son équipe une plate-forme dans l’opposition 22. À partir de là, les Tigers ont maintenu la pression et un mouvement pré-planifié a vu Simmons déconcerter les visiteurs pour marquer le deuxième essai de son équipe.

Les hôtes semblaient en contrôle, mais ils ont offert à leurs adversaires la possibilité de rester en lice. Au plus profond des Ospreys 22, les Tigers ont lancé une passe sauvage que Joe Hawkins a piratée avant que Giles ne se rassemble pour parcourir 65 mètres pour marquer avec une conversion de Williams égalant les scores avant le dernier quart.

Deux pénalités en succession rapide de Pollard ont permis à Leicester de reprendre la tête avant que les Ospreys n’organisent un formidable rallye tardif. North et Kieran Williams ont tous deux été abattus à quelques centimètres avant que l’effort tardif de Morgan ne leur donne une énorme victoire.

Lors du match de la Poule A de vendredi, Lyon a mis un terme catégorique à leur sécheresse en Coupe d’Europe en écrasant le Taureaux 31-7 au Matmut Stadium de Gerland pour leur seule victoire de la phase de poules.

Les deux victoires des Bulls plus tôt dans la phase de groupes signifient qu’ils ont encore plus de chances de se qualifier pour les huitièmes de finale. Les nouveaux venus d’Afrique du Sud restent à la sixième place avec Lyon à la septième.