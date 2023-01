Heineken Champions Cup : les Leicester Tigers battent Clermont Auvergne et s’assurent une place dans les 16 derniers | Actualités du rugby à XV

Leicester a été la première équipe à garantir sa place dans les 16 derniers

Richard Wigglesworth a goûté au succès européen pour la première fois en tant qu’entraîneur-chef de Leicester alors que son équipe battait Clermont Auvergne 44-29 pour garantir une place dans les 16 derniers de la Heineken Champions Cup.

Les Tigers ont couru en cinq essais avec Matt Scott marquant deux fois et Harry Simmons, Dan Kelly et James Cronin ont également touché le sol alors que Leicester a remporté trois victoires sur trois dans la poule B.

Clermont s’est croisé quatre fois, par Bautista Delguy, Etienne Fourcade, Anthony Belleau et Paul Jedrasiak, mais cela n’a pas suffi à empêcher le club français de sombrer dans sa deuxième défaite en trois matchs.

Leicester a pris un départ fulgurant lorsque, à la quatrième minute, le centre écossais Scott a capté une longue passe au milieu de terrain par le numéro 10 Belleau à partir d’une mêlée à mi-chemin et a couru sans opposition vers les poteaux.

Handre Pollard a ajouté les figurants et pour aggraver les choses pour Clermont, ils ont perdu le talonneur Adrien Pelissie avec une blessure au genou.

Les Tigers ont dominé les échanges d’ouverture et Pollard a prolongé l’avance à 10 points avec son deuxième tir de pénalité au milieu de la mi-temps.

Il avait fallu un chiffre d’affaires de la ligne arrière du Pays de Galles Tommy Refell pour empêcher Clermont de marquer dès son attaque d’ouverture, mais l’ailier Bautista Delguy ne s’est pas trompé lorsqu’il a effectué une passe intérieure pour marquer dans le coin droit cinq minutes plus tard.

La conversion de la ligne de touche de Belleau a réduit l’écart à trois points, mais à la pause, les visiteurs avaient pris une avance de 13 points.

Les pieds dansants fantastiques de Harry Simmons ont créé une brillante tentative en solo pour susciter une réponse immédiate, Pollard se convertissant à nouveau, puis Tigers a tiré le meilleur parti d’un homme supplémentaire.

Simmons a traversé le badigeon en première mi-temps alors que Leicester montrait ses prouesses offensives

L’arbitre Frank Murphy a décidé de la collision frontale entre Ben Youngs, qui menait Leicester le jour où il a rejoint Geordan Murphy pour faire le plus d’apparitions européennes pour les Tigers, et Fritz Lee ne méritait pas un carton rouge et s’est retrouvé jaune pour le joueur clermontois.

En moins de deux minutes, le centre de Leicester, Kelly, avait traversé du côté étroit d’un alignement de conduite pour marquer le troisième essai de son équipe et la conversion de Pollard a prolongé l’avance à 17 points.

Clermont, à la 10e place du Top 14, a riposté immédiatement avec un essai du talonneur de remplacement Fourcade et la conversion de Belleau a été suivie d’une pénalité de Pollard de 46 mètres pour terminer la mi-temps en beauté pour l’équipe de Premiership, qui menait 27-14. .

Après avoir battu Clermont à trois reprises en 2022, les Tigers semblaient bien partis pour en faire quatre de suite, mais ont connu un début de deuxième période désastreux.

Un raid de Clermont sur la ligne de touche gauche semblait avoir échoué lorsqu’une passe intérieure à Alexandre Fischer est tombée au sol. Le ballon est ensuite sorti de la tête de Charlie Atkinson et du genou de Reffel et dans l’en-but. Belleau bondit sur

le ballon, mais l’arbitre Murphy a explosé pour un en-avant. Cependant, TMO Brian MacNeice a ensuite examiné les preuves et l’essai a été accordé.

Les essais ont continué à couler avec Scott ensachant son deuxième dans un mouvement de terrain d’entraînement après un alignement sur le domicile 22, puis le verrou géant Jedrasiak a lancé un mannequin scandaleux à traverser pour le plus grand plaisir des fans locaux.

Les deux essais ont été convertis et l’écart est tombé à huit points avec 50 minutes jouées.

Il a fallu un tacle d’essai du vétéran des Tigers Jimmy Gopperth pour faire tomber Alivereti Raka de cinq mètres à la 65e minute, puis il a répondu à un penalty de Belleau avec l’un des siens pour rendre le match presque sûr.

L’accessoire de remplacement Cronin a ensuite saisi un cinquième essai d’une ligne de conduite et Gopperth a ajouté les extras pour compléter une superbe victoire.