Heineken Champions Cup : Le Leinster bat Gloucester tandis que les Sharks devancent Bordeaux | Actualités du rugby à XV

James Lowe de Leinster va marquer le sixième essai de son équipe contre Gloucester

Leinster a remporté une victoire dominante sur un Gloucester épuisé en Heineken Champions Cup, tandis que les Sharks ont battu de justesse Bordeaux pour poursuivre leur bon départ …

Leinster 57-0 Gloucester

James Lowe a marqué son 50e essai de Leinster lors de leur victoire dominante 57-0 contre Gloucester de deuxième chaîne au RDS.

Lowe, qui a atteint le demi-siècle à sa 68e apparition seulement, et Ronan Kelleher ont tous deux empoché des accolades alors que les hommes de Leo Cullen ont remporté deux points bonus consécutifs.

Les hommes de Cullen avaient cinq essais au tableau à la mi-temps, les derniers scores de Kelleher et James Ryan pour une avance de 31-0 venant après le sin-binning du talonneur de Gloucester Henry Walker.

Lowe, Josh van der Flier et Kelleher avaient contribué aux essais précédents, et c’était un trafic à sens unique pendant la majeure partie de la seconde mi-temps avec Luke McGrath, Lowe, Jordan Larmour et Heineken star du match Caelan Doris en faisant un neuf -essayez la déroute.

La rotation de l’équipe de George Skivington – seuls Lloyd Evans et Alex Hearle ont été retenus comme partants après leur victoire contre Bordeaux-Begles – l’a vu jongler avec ses ressources avant le voyage de Gloucester Gallagher Premiership à Leicester.

Albert Tuisue et Giorgi Kveseladze étaient tous les deux importants au début pour les Cherry and Whites, mais les hôtes ont pris un départ décousu avec un essai à la 12e minute grâce à Lowe.

Bordeaux 16-19 Sharks

Werner Kok a marqué un essai crucial alors que les Sharks poursuivaient leur début de vie victorieux en Champions Cup avec une victoire 19-16 sur Bordeaux.

La franchise sud-africaine était un outsider marginal avant l’affrontement, malgré ses débuts avec une solide victoire contre les Harlequins, mais une fois de plus, elle a montré qu’elle était sérieuse en réussissant à combler un déficit à la mi-temps.

L’équipe française menait 13-9 à la pause, Renato Giammarioli passant pour un essai après seulement sept minutes.

Jules Gimbert a converti et ajouté quelques pénalités alors que les hôtes ont encaissé quelques erreurs, mais neuf points sur la botte de Curwi Bosch, y compris un but perdu, ont gardé les choses serrées.

Le match s’est ouvert au début de la deuxième période, Kok rassemblant intelligemment le déchargement de Boeta Chamberlain pour atterrir à bout portant et donner à son équipe une avance qu’ils n’ont jamais abandonnée.

Bosch a mis les extras et a inscrit deux de ses trois pénalités suivantes, Zack Holmes répondant pour Bordeaux.

Il y a eu un long retard après que Madosh Tambwe ait subi une collision involontaire avec Kok tard, mais lorsque le jeu a repris, les Sharks ont pu s’installer et protéger leur avantage.