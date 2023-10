Hein? Nancy Mace enfile une chemise très « accrocheuse » et prétend qu’il s’agit de sa « Lettre écarlate » – Twitchy

Nancy Mace, la représentante de Caroline du Sud, s’est présentée aujourd’hui avec une chemise intéressante. Interrogée sur son choix étrange en matière de t-shirts, Mace a répondu que c’était sa « lettre écarlate ». Nous sommes également très confus.

Alvin et les chimpanzés

C’est une explication beaucoup plus douce.

Pour autant que nous le sachions, Mace n’est pas mariée, alors comment pourrait-elle commettre un adultère ? C’est déroutant.

Il h! Encore un message qui n’avait aucun sens.

Aujourd’hui encore, j’ai dit dans « Getting Hammered », « Peut-être qu’un moment sérieux amènera les gens à se montrer à la hauteur », puis j’ai immédiatement dit : « Je vais totalement manger ces mots au moment où cela sera diffusé, n’est-ce pas ? » https://t.co/kw3I76VMvj

Que Dieu bénisse Mary Katharine pour avoir toujours pensé au meilleur de nos politiciens, même lorsqu’ils lui prouvent à maintes reprises qu’ils ne méritent pas sa gentillesse.

Nancy Mace a-t-elle regardé les informations ces derniers temps ?! Nous avons besoin d’adultes dans la salle dès que possible. #Grandir https://t.co/gUK3q4Hwzy

Les Républicains peuvent-ils cesser d’agir comme des tout-petits en quête d’attention et enfiler leurs pantalons d’adultes ?

À une époque où des familles juives entières sont assassinées et où des jeunes femmes sont brutalement violées, mutilées et défilées dans la rue, peut-être qu’un membre du Congrès pourrait, je ne sais pas, arrêter cette foutue mise en scène et cette auto-promotion pendant 5 minutes. https://t.co/GRE6qwqgn7

