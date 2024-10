Heidi’s Food Challenge interrompt le casting et court retour numérique

Les nouveaux acteurs politiques de Saturday Night Live s’attaquent au débat à la vice-présidence, Andy Samberg ramène le Digital Short, l’animateur Nate Bargatze reprend son sketch le plus populaire de l’année dernière et Heidi Gardner renverse la situation en brisant tout le monde !

La saison dernière, c’est Heidi Gardner qui est devenue virale pour avoir rompu avec Mikey Day et Ryan Gosling dans le rôle de « Beavis and Butt-head », mais elle a renversé la situation sur son camarade de casting cette semaine, brisant Mikey avec l’un des personnages les plus déséquilibrés. Samedi soir en direct performances que nous avons jamais vues.

Nate Bargatze a immédiatement prouvé pourquoi il était revenu si rapidement pour animer l’émission, moins d’un an après sa première animation en octobre dernier. Sa prestation facile et sèche apporte une énergie et une cadence uniques au spectacle, qui ont en fait fonctionné bien plus efficacement que l’approche similaire de Jean Smart la semaine dernière.



NBC/Getty Bowen Yang applaudit à la suggestion selon laquelle il a attaqué Chappell Roan avec la parodie SNL Moo Deng

Voir l’histoire

Bien que ce soit une énergie différente de celle d’un épisode typique de SNLNate fait si bien rire qu’il a vécu tout seul bon nombre des meilleurs moments de la soirée – mais pas le meilleur moment de la soirée !

Il a également ramené l’un de ses personnages marquants de l’année dernière avec une autre diatribe de son général George Washington sur la façon dont l’Amérique s’appropriera la langue anglaise et la transformera en la monstruosité absurde qu’elle est devenue au cours des 250 dernières années environ.

La soirée a également été marquée par le retour de tous les joueurs précédents de l’ouverture politique de la semaine dernière alors qu’ils embrochaient le sympathique débat de vice-président, avec le malin JD Vance de Bowen Yang affrontant Tim Walz de l’affable Jim Gaffigan tandis que Mamala Harris (Maya Rudolph), Doug Emhoff (Andy Samberg) et Joe Biden (Dana Carvey) se sont connectés.



Getty 7 célébrités qui ont passé du temps en famille d’accueil en grandissant

Voir l’histoire

En parlant d’Andy Samberg, il a retrouvé Akiva Schaffer pour le premier véritable « Digital Short » de Lonely Island depuis de nombreuses années, prouvant que peu importe le nombre d’années qui passent, ils peuvent toujours nous mettre profondément mal à l’aise alors que nous rions avec leur matériel si funky et frais. l’enveloppe du bon goût (et les censeurs) jusqu’à la limite !

De plus, la nouvelle venue Jane Wickline a été la première des trois joueuses vedettes à bénéficier d’une grande soirée de présentation dans la série – ce qui est peut-être arrivé un peu tôt car elle respirait assez mal, tout en parvenant à en récupérer quelque chose. En général, ça s’améliore, gamin, alors accroche-toi !

Comme d’habitude, nous classons tous les sketchs du pire au premier, y compris le Monologue, Cold Open, « Weekend Update » et tous les sketchs qui ont été coupés pour le temps mais qui ont été mis en ligne. Nous allons éviter les invités musicaux, car ils ne sont généralement pas drôles – à moins qu’Ashlee Simpson ne se présente. Nous terminons par un aperçu de l’acteur qui a connu la semaine la plus forte.



BNC Classement des croquis de Jean Smart SNL : coup d’envoi du cycle électoral – et deux croquis hilarants coupés pour le temps

Voir l’histoire

Discussion d’encouragement de l’entraîneur

Le dernier sketch de la soirée était un peu léger, mais nous avons apprécié le principe selon lequel l’entraîneur de Nate était bien plus préoccupé par le remboursement des maillots des joueurs que par le triste état du jeu. Cela lui a valu un contrat difficile avec l’entraîneur enthousiaste d’Andrew Diskumkes qui essayait de motiver son équipe… alors que Nate voulait juste être payé. Une fois de plus, la prestation sèche et statique de Nate ajoute à la comédie, ce matériel étant clairement soit développé avec lui, soit adapté à son style de prestation. Ce n’était en aucun cas une pièce hilarante, mais elle avait une bêtise qui faisait sourire.

Sabado géant

Nous avons déjà vu des variantes de ce concept, mais c’était toujours charmant de voir Nate complètement perdu alors qu’il était choisi pour un jeu télévisé en espagnol alors qu’il était assis à un enregistrement à Miami. Tout l’humour vient de lui – et probablement de la plupart du public – qui ne suit pas vraiment ce qui se passe à cause de la barrière de la langue. Marcello Hernandez apporte beaucoup d’énergie amusante en tant qu’hôte, mais nous voulions presque encore plus de folie que ce que nous avons eu. Tout le monde était pleinement engagé dans ce que nous avons vécu, ce qui a donné lieu à quelques moments de pure folie très énergiques, bien équilibrés par la prestation généralement discrète de Nate.

Parc aquatique

Jane obtient un rôle de premier plan, dans lequel elle s’appuie fortement sur les cartes aide-mémoire mais se comporte par ailleurs assez bien – bien qu’un peu raide – face à pratiquement tout le monde dans un croquis sur la meilleure façon de faire descendre le corps d’un homme décédé sur un toboggan aquatique. Michael Longfellow se révèle être le partenaire idéal de Nate, tous deux partageant une approche similaire de la comédie (honnêtement, nous imaginions un film de comédie très drôle entre amis alors qu’ils plaisantaient d’avant en arrière). Cela a peut-être été un déclin inévitable du bon goût jusqu’à la fin, mais mec, nous avons vraiment apprécié la balade.



Instagram/YouTube Hailie Jade Scott, la fille d’Eminem, raconte comment elle a caché sa grossesse lors de son mariage

Voir l’histoire

Mise à jour du week-end

Les garçons ont empilé leurs deux segments habituels en une seule longue séquence remplie de beaucoup de rires et même de quelques applaudissements du public dont ils gardaient apparemment une trace. L’apparente rivalité entre ces deux hommes continue de susciter autant de plaisir que leur barrage de blagues. Ceux-ci ont été particulièrement forts cette semaine, avec plusieurs moments littéralement mdr avec des prises de vue sur le débat, Diddy, l’ouragan, et plus encore.

La prestation de Jane de ses lignes avant la chanson était à la limite atroce, ce que nous pouvons, espérons-le, attribuer aux nerfs. Elle a normalement un accouchement unique, mais celui-ci était définitivement différent de cela. Sa chanson elle-même était assez intelligente, chantant une « fête » à laquelle elle avait assisté en tant que plus une de quelqu’un qui était parti. Une fois le principe établi, ce qui allait arriver devenait assez évident, mais c’était toujours charmant à sa manière. C’était clairement juste une façon de la présenter et de ce qu’elle fait au public, mais nous ne sommes pas complètement convaincus que ce fut un moment gagnant pour elle.

Débat vice-présidentiel

La meilleure chose à propos de cette programmation politique actuelle est à quel point ils s’amusent clairement. Nous apprécions définitivement ces différentes époques de SNL se réunissant avec Maya Rudolph, Andy Samberg et Dana Carvey affrontant Kamala Harris, Doug Emhoff et Joe Biden. Carvey, en particulier, faisait rire énormément les autres joueurs et avait même un peu de mal à garder le cap. Nous aurions aimé qu’on se concentre un peu plus sur le débat sur le vice-président, car Jim Gaffigan et Bowen Yang s’en sortaient très bien en tant que Tim Walz et JD Vance. L’émission a réussi à démonter les moments forts de l’événement, mais toutes les blagues étaient les plus évidentes, laissant Carvey et ses déclarations de glace comme les points forts comiques du sketch. Je sais que Lorne Michaels était heureux d’avoir ce groupe au casting, mais peut-être qu’ils n’ont pas tous besoin de se présenter à toutes les ouvertures à froid ? Que diriez-vous uniquement de ceux qui sont pertinents pour la pièce.



Instagram/Getty School of Rock Stars semble fiancée 21 ans après être apparue ensemble dans un film emblématique

Voir l’histoire

Monologue : Nate Bargatze

Un charmant monologue de stand-up avec un humour très doux a lancé la soirée sur un ton similaire à celui de sa dernière apparition, avec Nate se moquant de sa propre prononciation de « pétrole » à l’université communautaire, son manque de sensibilisation aux framboises en grandissant – « Je ne « Ça ne vient pas de l’argent, je nage toujours les yeux ouverts » – et sa relation malsaine avec DoorDash. Nate a déjà fait ses preuves en tant que joueur de répertoire compétent dans cette émission, donc le voir sortir avec ce niveau de confiance et de calme nous a donné assez confiance que peut-être (juste peut-être) cette semaine se révélerait plus drôle que la dernière. S’il te plaît?

Sushi Glory Hole : un court métrage numérique de SNL

Sortis de nulle part, Andy Samberg et Akiva Schaffer de The Lonely Island se sont réunis pour le premier « SNL Digital Short » depuis « Natalie’s Rap 2″ de Natalie Portman en 2018. Celui-ci a relancé leur comédie hip-hop pour un concept plutôt inquiétant de film. trou de gloire pour (espérons-le) vous faire manger des sushis dans une cabine de salle de bain. Le plus drôle est peut-être le « ici, nous sommes sortis » intégré à la chanson, sachant à quel point elle pourrait être mal reçue. Le morceau est absolument ridicule du début à la fin, mais habilement produit et exécuté, conservant la haute qualité habituelle du format.

Le rêve de Washington 2

Le personnage le plus charmant de Nate Bargate depuis sa première apparition, George Washington, revient une fois de plus vanter les vertus des variantes américaines naissantes de l’anglais, comme le fait d’avoir un mot pour 12 (et aucun autre chiffre), les multiples orthographes du beignet et même l’importance d’une bonne éducation, avec la première année « maternelle » et la deuxième année… « première année ». Il a taquiné la façon dont nous célébrerions la Journée du Président, où nous « achèterons un matelas, bien sûr », et a encore une fois éludé adroitement toutes les questions de Kenan Thompson sur le sort des esclaves. C’était un peu la même chose, mais ça faisait quand même rire. La prestation sèche et pince-sans-rire de Nate – d’autant plus qu’il ignorait Kenan – était parfaite tout au long.



Getty Kamie Crawford, animatrice de Catfish sur MTV, quitte l’émission après 6 ans

Voir l’histoire

Le classique d’Oakmont

Une comédie d’erreurs dans ce segment sportif préenregistré alors que le golfeur de Nate frappe tout sauf le trou (du moins au début), y compris un oiseau en vol, un nid de pygargue à tête blanche et bien plus encore. Une fois de plus, la prestation discrète de Nate s’intègre parfaitement dans le contexte du golf, car les mésaventures les plus étranges de sa tentative de lancer son tir suscitent des rires de plus en plus grands – et une anticipation de ce qui pourrait mal se passer ensuite. Tous les petits détails entre les tentatives de prise de vue ont certainement contribué à élever un petit joyau filmé presque parfait, y compris les commentaires experts de Mikey Day et Heidi Gardner.

Défi alimentaire

Nous avons adoré le virage à gauche que celui-ci a pris alors qu’une famille réfléchissait à ce qu’elle devait faire avec la démence de son père, mais Heidi Gardner – la petite amie de l’un des frères et sœurs – se retrouvait soudainement confrontée à un défi alimentaire « d’un kilomètre ». Comme toujours, Heidi se lance dans la comédie physique, créant un moment hilarant après l’autre, tandis que l’impassibilité de Nate complète parfaitement sa folie. Même le reste des acteurs présents à la table ont eu du mal à rester ensemble (y compris Mikey Day, généralement incassable) lorsqu’elle a réagi à l’avertissement de cinq minutes. En fait, nous n’avons pas autant aimé la fin que tout ce qui a mené à elle, mais c’était quand même des rires presque incessants.



Getty Ces acteurs ont expliqué à quoi ressemblent réellement les tests de chimie

Voir l’histoire

JOUEUR DE LA SEMAINE

Avec Nate capable de réaliser lui-même autant de sketchs, les acteurs ont été vraiment poussés vers des rôles de soutien avec beaucoup de leurs performances. En fait, la nouvelle venue Jane Wickline était sans doute la seule à avoir deux positions principales ce soir-là, si nous voulons lui donner une place de co-responsable pour le sketch du toboggan aquatique.

Malheureusement pour Jane, ce n’étaient pas des moments marquants, elle s’appuyant vraiment sur les aide-mémoire du premier croquis et tâtonnant encore plus maladroitement en essayant de parler lors de cette apparition dans « Week-end Update ». Cela nous laisse des performances solo remarquables, soutenues par de superbes seconds rôles.



MTV/Instagram Ronnie Ortiz-Magro révèle la réaction « déchirante » de sa fille Ariana à son arrestation en 2021

Voir l’histoire

Les pistes les plus marquantes de la soirée à l’extérieur de Nate étaient sans aucun doute l’offensive de charme de JD Vance de Bowen, la livraison sèche de Michael dans cette pièce de toboggan aquatique et celle qui doit remporter la victoire. Heidi s’est révélée être une excellente figure d’ancrage dans les pièces ouvertes à froid et de golf, mais nous a époustouflé par son engagement envers la folie en tant que petite amie relevant un défi alimentaire.

C’était facilement l’une des performances individuelles les plus drôles de la soirée, et pourrait être difficile à surpasser alors que cette saison anniversaire se poursuit. Jane a encore un peu de temps pour trouver sa voix comique dans cette série, mais Heidi sait clairement qui elle est en tant qu’interprète et comment faire rire le plus de chaque instant.