Heidi Montag et Spencer Pratt accueillent leur deuxième enfant ensemble : “Heureux et en bonne santé !”

Heidi Montag et Spencer Pratt sont maintenant parents de deux enfants.

La star de “The Hills” a accueilli son deuxième enfant jeudi à Los Angeles. Montag et Pratt ont accueilli leur premier fils, Gunner, en 2017.

Le représentant de Montag a confirmé à Fox News Digital que Montag avait donné naissance à un petit garçon en bonne santé à 11h31 jeudi. Son fils – dont le nom n’a pas encore été révélé – pesait 7 livres et 9 onces au moment de sa naissance.

“Le bébé et la maman sont heureux et en bonne santé”, a déclaré le représentant.

Mercredi, Heidi a profité de son histoire Instagram pour révéler qu’elle s’était rendue à l’hôpital après avoir eu de fortes contractions. Elle a dit que les contractions avaient commencé à ralentir, alors elle a décidé de rentrer chez elle.

De retour à l’hôpital jeudi, Montag, 36 ans, et Pratt, 39 ans, ont accueilli leur petit garçon.

Montag a été ouverte sur son parcours de fertilité. En mars, elle a partagé avec le magazine People qu’elle avait des problèmes de fertilité après avoir été vue en train de manger un cœur de bison cru à Los Angeles.

“J’adore essayer de nouvelles choses. J’ai toujours été très intéressée par différents types de régimes”, a-t-elle déclaré au point de vente.

“J’essaie de tomber enceinte depuis plus d’un an et demi. Je suis prête à essayer différentes choses”, a ajouté Montag. “C’est une excellente source de nutriments. Je me suis sentie incroyable avec ce régime. Beaucoup plus d’énergie, de clarté, une augmentation de la libido et une amélioration globale de la douleur chronique que j’ai eue. De plus, maintenant je prends les suppléments appelés” Her Package ” de Heart and Soil qui a amélioré mon cycle menstruel.”

En août 2021, Montag s’est fait retirer des polypes utérins non cancéreux pour résoudre ses problèmes de fertilité.

“Je me sentais nerveuse hier soir à ce sujet, mais je suis excitée aujourd’hui”, a-t-elle déclaré dans une vidéo YouTube à l’époque. “Et j’espère que l’opération fonctionnera et que c’est la seule raison pour laquelle je n’ai pas pu tomber enceinte.”

En juin, Heidi et Spencer se sont rendus sur Instagram pour annoncer qu’ils attendaient leur deuxième enfant. “

J’ai hâte de rencontrer bébé #2 !!!!”, ont-ils légendé la vidéo.