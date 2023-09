Heidi Montag dit qu’elle a failli mourir après avoir subi une chirurgie plastique – Hollywood Life

Crédit d’image : Todd Williamson/JanvierImages/Shutterstock

Heidi Montag37 ans, a parlé de l’horrible parcours de guérison qu’elle a vécu après avoir subi 10 chirurgies plastiques à la fois, dans une nouvelle interview. Les collines La star a déclaré que son chirurgien lui avait dit que le temps de récupération ne serait que de quelques mois, mais que cela a finalement pris plus d’un an et qu’à un moment donné, juste après les opérations, elle a failli mourir. « À l’époque, mon chirurgien me disait : « Oh, la guérison sera rapide, quelques mois ». Et il m’a fallu plus d’un an pour guérir, donc je pouvais à peine parler [with] ma mâchoire », a-t-elle déclaré dans un récent épisode de Le thé de réalité virtuelle de Page Six podcast. «Je viens de me faire scier une partie du menton. C’était vraiment beaucoup de gérer ça.

«Ils ont appelé Spencer à un moment donné et lui ont dit que j’étais pratiquement mort. Je n’allais pas bien », a-t-elle ajouté. La beauté blonde a déclaré que son cœur ne battait que cinq fois par minute après qu’on lui aurait administré la mauvaise dose d’opioïde Demerol pour soulager la douleur.

Heidi a subi les opérations chirurgicales qui ont été réalisées par feu Dr Frank Ryan, quand elle avait 23 ans et ils comprenaient une réduction du menton, une augmentation mammaire mise à jour, une révision de rhinoplastie, un lifting des sourcils et une liposuccion. Elle a également subi des injections de graisse au visage et lui a épinglé les oreilles.

Heidi a poursuivi en disant que les difficultés postopératoires ne lui avaient pas permis d’être de retour sur MTV. Les collines à l’époque. « Je n’étais même pas dans un endroit [to film]. Et je n’arrêtais pas de dire : ‘Je ne suis pas une personne en ce moment.’ J’ai besoin de guérir et de récupérer et je ne vais pas bien physiquement. Je ne peux pas me présenter comme je l’étais », a-t-elle expliqué.

« Je pensais que je rebondirais et que je pourrais être à la télévision comme je l’étais après ma première chirurgie esthétique », a-t-elle déclaré, faisant référence à une opération du nez et des seins qu’elle a subie l’année précédant les 10 opérations. «Mais il y avait tout simplement trop de choses à faire et chaque chose prenait trop de temps et ça faisait tellement mal. Je souffrais tellement.

Heidi a également déclaré qu’elle avait dû « avoir des infirmières à la maison pendant des mois pour m’aider à récupérer. Nous nous occupons donc de cela, puis nous avons ces producteurs qui disent : « Dites ceci et cela. » Et nous nous disons : « Nous ne pouvons pas faire ça. »

Heureusement, Heidi s’est complètement rétablie et a profité d’une vie avec Spencer Prattqui a également joué dans Les collines. Les tourtereaux sont sortis ensemble dans la série et ont fini par se marier alors qu’ils étaient encore en tournage en 2008. Ils partagent désormais deux enfants, dont Canonnier5 et 10 mois Rykerensemble.