Heidi Montag des Hills passe 23 tests de grossesse pour avoir un deuxième bébé avec Spencer Pratt et les fans critiquent la star comme «  trop  »

HEIDI Montag a passé 23 tests de grossesse pour tenter d’avoir un deuxième bébé avec son mari Spencer Pratt lors de la première de la saison 2 de The Hills: New Beginnings ce soir.

La star de télé-réalité a acheté près de deux douzaines de tests à domicile alors qu’elle poursuit son voyage impatient d’avoir un autre enfant trois ans après avoir accueilli son fils Gunner en octobre 2017.

Lors de l’épisode de mercredi du redémarrage de MTV, Heidi, 34 ans, a choqué son mari lorsqu’elle est entrée avec un grand sac REMPLI de tests de grossesse.

Elle n’a pas retenu le glamour pour la première – vêtue d’un cardigan Gucci, d’une ceinture Hermès et d’un maquillage complet.

La personnalité de la télévision a déballé les nombreux tests de Kroger qu’elle a achetés dans une épicerie locale.

Une Spencer confuse, 37 ans, a remis en question son achat en gros et semblait moins désireuse d’avoir un autre enfant.

Cependant, Heidi est restée catégorique et a avoué qu’elle «n’avait que très peu de temps» pour retomber enceinte.

Les fans ont adoré le moment et ont été amusés par le fait que le chéri de MTV soit trop préparé.

«L’achat de 23 tests lui fait-il penser qu’elle tombera enceinte plus rapidement? Je m’en fiche, cette scène m’a envoyé », a écrit un spectateur avec un emoji de crâne.

À côté d’une rangée d’emojis rieurs, un autre a déclaré: « Le nombre de tests de grossesse que @heidimontag a. »

«De combien de tests de grossesse avez-vous besoin Heidi? J’ai l’impression que quelqu’un le ferait… »quelqu’un d’autre a posé la question.

Alors que l’un d’eux le dit simplement: «Cela fait beaucoup de tests de grossesse. #TheHillsNewBeginnings »

Après des années de désaccord sur le fait d’avoir un enfant ensemble, le couple a accueilli son fils Gunner Stone en octobre 2017 – neuf ans après leur mariage.

Ces derniers mois, Heidi n’a pas hésité à vouloir agrandir sa famille alors que Spencer semblait toujours être sur la clôture.

Lors de son 12e anniversaire de mariage le mois dernier, Heidi a fondu en larmes en révélant qu’elle «essayait» d’avoir un autre bébé avec Spencer.

Dans un post émouvant sur ses histoires Instagram, Heidi a déclaré à ses abonnés: «Oh mon Dieu, je me rends compte que c’est le 12e anniversaire de mariage de Spencer et moi.

«Nous ne comptons pas celui de novembre parce que c’est à ce moment-là que nous nous sommes enfuis, mais c’est notre mariage légal à Hills et je devenais juste toute la cause émotionnelle que nous sommes ensemble depuis 14 ans …

«Nous avons vécu tellement de choses et nous nous aimons – [we’ve] devenir plus fort et meilleur… »

Alors que les larmes commençaient à couler, elle continua: «Oh…! Et quelle bénédiction d’avoir Gunner… en essayer un autre… en bonne santé – si reconnaissant.

Son discours sincère intervient quelques jours seulement après que la femme de 34 ans ait été «bodyshamed» par sa belle-sœur, Stephanie Pratt.

Stephanie, 35 ans, a affirmé qu’Heidi avait l’air «enceinte» en bikini.

Un fan enragé par les commentaires de Stephanie a sauté sur le fil Instagram de Heidi et a écrit sur un message: «Stéphanie vient de publier votre grossesse mais je ne vois pas que vous l’avez postée. Wtf j’espère qu’elle ne vous le révélera pas.

Spencer – qui a connu une rivalité avec sa sœur pendant des années – a répondu de manière explicite: «Heidi n’est pas enceinte. Juste avoir honte de son corps.





