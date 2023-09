Heidi Montag a eu une partie du menton sciée et est « morte » en subissant 10 opérations esthétiques à la fois

Heidi Montag a déclaré qu’il lui avait fallu plus d’un an pour se rétablir après avoir choisi de subir 10 chirurgies esthétiques en même temps alors qu’elle était au début de la vingtaine, y compris « une partie de mon menton sciée » avant la dernière saison de « The Hills ». « .

« À l’époque, mon chirurgien disait : ‘Oh, la guérison sera rapide, dans quelques mois' », a déclaré la star de télé-réalité au podcast « Virtual Reali-Tea » de Page Six. « Et il m’a fallu plus d’un an pour guérir. Donc, je pouvais à peine parler. Ma mâchoire, j’avais une partie de mon menton sciée. Je veux dire, c’était vraiment beaucoup.

« Ils ont appelé [husband] Spencer [Pratt] à un moment donné et je lui ai dit que j’étais pratiquement mort. Il devait venir là-bas. Je n’allais pas bien. Nous avons dû avoir des infirmières à la maison pendant des mois pour m’aider à récupérer. »

Montag a expliqué en 2018, déclarant au magazine Paper qu’elle « est morte pendant une minute » alors qu’elle se trouvait dans un centre de convalescence après l’opération. Elle a dit qu’on lui avait administré la mauvaise dose de Demerol pour soulager la douleur.

Elle a déclaré à l’époque : « Mes gardes de sécurité ont appelé Spencer et lui ont dit : ‘Le cœur de Heidi s’est arrêté. Elle ne s’en sortira pas.’ Et j’aurais facilement pu le faire. Se couper n’est pas quelque chose que je recommanderais, et Demerol n’est pas quelque chose avec lequel jouer. C’est ainsi que Michael Jackson est mort. »

En plus de vouloir s’éloigner de « The Hills » avant la sixième et dernière saison parce qu’elle se sentait de plus en plus décrite comme une méchante, Montag a déclaré que sa lente récupération rendait presque impossible pour elle de filmer.

« Je n’étais même pas dans un endroit [to film] », a déclaré Montag. « Je n’arrêtais pas de dire: ‘Je ne suis pas une personne en ce moment.’ J’ai besoin de guérir et de récupérer. Et je ne vais pas bien physiquement, je ne suis pas capable de me présenter comme je l’étais. Je pensais pouvoir rebondir et pouvoir passer à la télé comme je l’étais après ma première chirurgie esthétique. Mais il y avait tout simplement trop de choses à faire, et chaque chose prenait trop de temps, et ça faisait tellement mal. Et je souffrais énormément. »

Le couple a déclaré qu’ils avaient finalement quitté la série au milieu de la dernière saison et qu’ils pouvaient toujours toucher leur même salaire.

Outre la réduction du menton, les autres interventions chirurgicales de Montag effectuées le même jour comprenaient une augmentation mammaire, une révision de rhinoplastie, un lifting des sourcils, une liposuccion, des injections de graisse au visage et le fait d’avoir les oreilles épinglées en arrière, selon Page Six.

Elle avait déjà subi une augmentation mammaire et une rhinoplastie.

« Évidemment, c’était mon choix, mais je n’étais pas conscient des répercussions ni du temps que cela prendrait. [to recover], » elle a ajouté.