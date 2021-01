Heidi Montag des collines a passé du temps sur les plages de Californie avec son mari Spencer Pratt et son fils Gunner, âgé de trois ans, tout en montrant sa silhouette dans un maillot de bain vert vif.

La star de télé-réalité est revenue en production pour le redémarrage en octobre 2020, et la deuxième saison devrait débuter à l’automne 2021.

Heidi, 34 ans, a récemment été aperçue en train de profiter de la plage de Carpinteria, en Californie, avec son mari de 12 ans et leur fils.

Le trio a été vu éclabousser sur le rivage alors qu’ils riaient et jouaient dans les vagues.

Spencer, 37 ans, a pris des photos de sa femme et de leur petit alors qu’ils se prélassaient au soleil et surfaient.

Heidi a montré sa silhouette dans un bikini vert lime serré avec ses cheveux blonds emblématiques attachés en queue de cheval, tandis que Spencer portait un t-shirt tie dye, un short à motifs et une casquette de baseball noire.

La famille a gambadé dans l’eau non loin de leur manoir en bord de mer à Santa Barbara.

Le couple s’est initialement rencontré en 2007 dans un club d’Hollywood pendant que Heidi tournait The Hills.

Leur relation a mis fin à l’amitié entre la blonde platine et sa co-star Lauren Conrad.

Heidi et Spencer se sont mariés officiellement en avril 2009 après une série d’engagements publicitaires.

Peu de temps après leur mariage, la personnalité de la télévision a choqué le monde en subissant 10 interventions de chirurgie plastique en une journée.

La star de MTV était très satisfaite de sa transformation, comme elle l’a annoncé: « Ces trois dernières années, j’ai réfléchi à ce qu’il fallait faire. Je suis plus que obsédée. »

Après la naissance de Gunner en 2017, la paire a révélé à E! Nouvelles auquel ils pensaient définitivement avoir bientôt plus d’enfants, et qu’un médium a révélé qu’ils allaient avoir des jumeaux.

L’année suivante, la paire de télé-réalité a révélé qu’ils reviendraient pour le redémarrage de The Hills qui a fait ses débuts à l’été 2019.

The Hills: New Beginnings a été contraint de s’arrêter production sur la deuxième saison en mars en raison de la pandémie de coronavirus, mais est revenu en octobre de l’année dernière.

Un initié en exclusivité au Sun: « The Hills commencera à tourner à la mi-octobre. Les conversations à ce sujet sont en cours et les choses pourraient changer car ils sont toujours en train de trouver toutes les bonnes façons de le rendre sûr.

« Mais les acteurs ont vraiment hâte d’y être parce que la plupart d’entre eux n’ont pas pu se voir, donc ça va être un début de saison différent. »

Audrina Patridge, Whitney Port, Justin Bobby, Kaitlynn Carte, Jason Wahler, Brandon Thomas Lee et Frankie Delgado devraient également revenir.

Selon Page six, Stephanie Pratt et Mischa Barton ne reviendront pas pour la deuxième tranche.

Le casting n’était pas si satisfait du retard dû à Covid, comme une source interne a déclaré à la publication: « Le réseau n’a pas dit au casting pourquoi ils ont été mis en attente.

«Il est choquant de constater que lorsque le monde a faim de nouveau contenu, il ne permettra pas aux Hills de revenir en toute sécurité. Tout le monde est perplexe.

« The Hills est un produit phare pour MTV et le casting est prêt, disposé et capable de reprendre le tournage avec la signature du comté de LA. »