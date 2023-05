Heidi Klum souffre d’un dysfonctionnement de sa garde-robe au Festival de Cannes dans une robe jaune sexy

Heidi Klum s’est accidentellement exposée lors du Festival de Cannes 2023.

Lors de l’événement sur le tapis rouge, Klum, 49 ans, est sortie dans une robe jaune audacieuse et a vraiment tout affiché.

Le mannequin allemand et américain a été stupéfait dans une robe à fentes hautes de Zuhair Murad avec des motifs découpés en forme de diamant sur le dessus, a montré une peau importante et a complété son look avec des perles ornées de bijoux ornées sur les épaules de sa cape fluide. Klum accessoirisée avec de grandes bagues en diamant, une paire de talons clairs et ses cheveux blonds coulaient sur son épaule.

HEIDI KLUM MONTRE LE STRING PEEKABOO AVANT LE 50E ANNIVERSAIRE

Alors que sa tenue époustouflante faisait tourner les têtes alors qu’elle levait le bras pour montrer la robe fluide, elle a subi un dysfonctionnement de sa garde-robe lorsqu’un de ses mamelons a été exposé.

L’ancienne mannequin de Victoria’s Secret est apparue indifférente alors qu’elle continuait à montrer son physique en forme dans la robe corsage dorée et posait pour des photos lors de l’événement étoilé.

Avant le Festival de Cannes, Klum a partagé une vidéo selfie d’elle-même dans la scandaleuse robe jaune.

Klum a également posté des photos d’elle-même sur un balcon surplombant la pittoresque plage de Cannes.

Des eaux bleues claires, des palmiers tropicaux et des yachts étaient représentés en arrière-plan.

LA JUGE ‘AGT’ SOFIA VERGARA PLAISANTE SUR ÊTRE ‘INSÉCURITAIRE’ AUTOUR D’UN COLLÈGE JUGE, ‘SUPERMODEL’ HEIDI KLUM

Le juge « America’s Got Talent » n’est pas étranger à faire une déclaration sur le tapis rouge.

Plus tôt ce mois-ci, Klum portait une robe papillon transparente pour la première du film « La Petite Sirène » de Disney.

La robe de couleur lilas était couverte de paillettes argentées et brillait d’un éclat irisé. L’ensemble pur comprenait un train fluide qui montrait ses jambes. Elle a complété son look avec des talons clairs à lanières.

Klum a posté sur ses réseaux sociaux sa sortie sur le tapis bleu avec la légende « Faire sensation ».

Avant de se rendre à la première du film, elle a partagé avec ses fans une vidéo d’elle dansant dans un minuscule bikini à cordes blanches avec un motif de cerise.

Les messages de Klum viennent après une série de photos de maillots de bain effrontées partagées sur son Instagram.