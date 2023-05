Heidi Klum révèle la façon surprenante dont elle reste jeune avant son 50e anniversaire

Heidi Klum donne des détails sur la façon dont elle reste si jeune.

D’une part, elle est née avec de bons gènes. Lors d’une récente interview avec Fox News Digital, Klum a attribué son apparence fraîche à ses parents ainsi que son attitude positive.

Elle pense que « toujours voir le verre plutôt à moitié plein qu’à moitié vide » et ne pas froncer les sourcils aide parce que « ça se voit sur votre visage ».

« Je pense qu’avec les coins de la bouche, c’est toujours mieux », a-t-elle déclaré à Fox News Digital. « J’ai envie de toujours essayer, si vous le pouvez, d’être positive chaque jour. Pour moi, c’est juste mieux, j’ai l’impression. Et puis vous ne faites pas disparaître ces rides », a-t-elle déclaré en désignant sa bouche. .

Mais cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas de rides. « Je suppose que j’en ai partout autour de mes yeux parce que je souris trop. »

Elle ajoute qu’en souriant aux autres, elle « recevra un sourire en retour » et cela vous aidera à vous sentir mieux « intérieurement », ce qui se reflétera dans votre apparence.

L’ancienne de « Project Runway » se prépare à fêter son 50e anniversaire et est ravie de ne pas avoir à planifier cet événement familial, pour changer.

« Je ne sais pas comment je vais fêter ça parce que j’ai renvoyé la balle à mon mari », a-t-elle expliqué. « J’ai quatre enfants, plus mon mari et son frère jumeau. Je suis toujours l’organisateur, donc je planifie toujours environ cinq grandes fêtes par an, et maintenant que j’ai cette excuse d’avoir 50 ans, je me dis : ‘Chérie , celui-ci est sur vous.' »

L’autre juge de Klum sur « America’s Got Talent », Sofia Vergara, a déclaré à Fox News Digital que son secret pour avoir l’air jeune n’est « pas vraiment un secret » du tout.

« J’ai une super équipe de coiffure et de maquillage. Les choses habituelles que les femmes de mon âge doivent faire pour te colorer les cheveux, tu mets un peu de Botox et tu fais des soins du visage, comme d’habitude », a-t-elle expliqué.

Vergara et Klum, ainsi que leurs collègues juges Simon Cowell et Howie Mandel, ont également révélé ce qu’ils ressentent vraiment à l’idée de travailler les uns avec les autres.

« Ils sont tous si professionnels, et j’aime qu’ils prennent tous cela si au sérieux, car d’une certaine manière, vous avez les rêves de beaucoup de gens entre vos mains », a déclaré Vergara. « Vous voulez être juste. Vous ne voulez pas tenir pour acquis que c’est quelque chose de spécial pour eux. C’est peut-être juste amusant pour nous, mais pour eux, cela peut changer leur vie. Alors j’aime que chacun d’eux et nous tous, je pense, nous prenons cela très au sérieux. »

Mendel a expliqué qu’il était surpris qu’il aime toujours ses collègues juges, surtout après tant d’années passées ensemble dans la série.

« Vous passez autant de temps avec des gens et vous réalisez que c’est le groupe de personnes idéal pour être ensemble. Je m’assiérais avec eux n’importe où, pas nécessairement sur un plateau », a déclaré Mandel à Fox News Digital. « Nous nous asseyons ensemble et parlons ensemble hors du plateau, mais après avoir passé autant de temps avec des gens, et c’est assez intense là-dedans, je les aime. »

Klum a expliqué qu’à ce stade, elle connaît si bien les autres juges que rien ne la surprend plus à leur sujet. Une chose qui la laisse cependant se demander « comment se fait-il que personne n’ait vu une mandarine sur cet écran de télévision? »

Elle a expliqué que Cowell « mange environ 50 mandarines par jour », mais lorsqu’elle regarde « America’s Got Talent » à la maison, elle « ne le voit jamais en manger une à la télévision ». Elle a dit qu’il « soit l’épluche, le mâche, l’avale, [or] parler avec lui », et se demande si la production édite le fruit.

Pour les premiers enregistrements d’audition, Cowell avait perdu sa voix et ne pouvait pas parler, ce qui était frustrant parce que les autres juges disaient oui à des actes qui, selon lui, ne pourraient jamais gagner la série, le laissant demander : « Êtes-vous sérieux ? » plusieurs fois par jour.

« Je pense que ce que c’est, c’est juste de comprendre que nous avons tous des opinions différentes. Je veux dire, étonnamment », a expliqué Cowell. « Et je l’ai remarqué plus, assez drôle, quand je ne pouvais pas parler parce que tout ce que je pouvais faire, c’était écouter, et je me disais, ‘Wow, tu aimes ça?’ Parce que je n’ai tout simplement pas compris. Donc, encore une fois, si nous sommes tous d’accord, ce serait un spectacle vraiment ennuyeux. «

Lui et Mandel ont hâte d’être « surpris » par le talent sur scène cette saison, Mandel disant qu’il est ravi de présenter aux gens « le monde qui deviendra des noms familiers ».

En plus de trouver le prochain grand nom du divertissement, le spectacle a également pris un nouveau sens pour Cowell.

« Ce qui est génial, c’est que mon fils a 9 ans cette année. C’est une véritable émission familiale où toute la famille peut regarder l’émission et en profiter », a-t-il déclaré. « C’est, je pense, l’une des raisons pour lesquelles cela a duré si longtemps parce que peu importe votre âge, vous savez, vous pouvez le regarder et en quelque sorte l’obtenir. »

La saison 18 de « America’s Got Talent » sera diffusée sur NBC le 30 mai.