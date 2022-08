Heidi Klum réchauffe Instagram avec de nouvelles photos effrontées : “Hot girl summer”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Heidi Klum dévoile tout cet été.

La top-modèle de 49 ans s’est rendue sur Instagram pour partager des photos effrontées d’elle-même prenant un bain de soleil lors d’une escapade tropicale.

Le nouveau post de Klum montre son corps tonique dans un bikini rose Dolce & Gabbana à imprimé animal, posant sur la plage, avec le vent soufflant dans ses cheveux. Elle a sous-titré ses photos avec plusieurs emojis, dont un cœur rouge, un bikini et un palmier, et a tagué la société de mode de luxe Dolce & Gabbana.

Le juge “America’s Got Talent” a continué de chauffer les choses avec une vidéo allongée sous des palmiers dans un bikini string ombré rose, violet et orange.

La vidéo révélatrice montre le mannequin étirant ses bras avec la tête en arrière.

Elle a écrit dans la légende “lundi” et a ajouté le visage souriant avec des lunettes de soleil, des émoticônes de l’île et du cœur rouge. La vidéo compte plus de 160 000 vues.

Le mannequin de 5’9″ a montré aux fans son “été chaud de fille” avec une autre photo grésillante au cours du week-end.

Klum a affiché son physique en forme sur une photo seins nus ne portant qu’un bas de bikini string blanc samedi.

Elle a posé avec une vue sur l’océan tout en s’appuyant sur un balcon en bois, regardant par-dessus son épaule droite, avec de longues vagues blondes de plage dans un post sous-titré: “Ma fille chaude été 2022.”

La star de la télévision allemande semblait être en vacances à Saint-Barth avec son mari Tom Kaulitz, ses quatre enfants et le frère jumeau et coéquipier de Kaulitz, Bill.

Klum a posté une photo des frères Kaulitz se rinçant sous une douche extérieure près de la plage, portant un short Mickey Mouse vert fluo assorti avec la légende “Zwillinge”, qui se traduit par des jumeaux en allemand.