Heidi Klum prend un bain de soleil seins nus dans un bas de bikini effronté après avoir fait tourner les têtes au gala de Cannes

Heidi Klum a partagé un cliché effronté sur Instagram vendredi alors qu’elle prenait le soleil sur la Côte d’Azur.

Le mannequin de 49 ans a posé seins nus dans une paire de bas de bikini string noir tout en se relaxant sur un balcon surplombant l’océan. Klum a été photographiée dos à la caméra alors qu’elle tenait une rose blanche sur sa joue et regardait par-dessus son épaule.

« Cap d’Antibes », a écrit la juge « America’s Got Talent » dans la légende de son message, ajoutant des emoji du drapeau français, un soleil, un cœur rouge, une rose et un visage souriant entouré de cœurs.

Jeudi soir, Klum a fait tourner les têtes lorsqu’elle est sortie avec son mari Tom Kaulitz pour assister au gala amfAR étoilé lors du 76e Festival de Cannes.

HEIDI KLUM MONTRE LE STRING PEEKABOO AVANT LE 50E ANNIVERSAIRE

Le natif allemand portait une mini-robe Georges Hobeika bordée de plumes vert clair qui comportait un décolleté décolleté et une traîne fluide. Klum a complété le look accrocheur avec une paire de sandales argentées scintillantes.

Tenu à l’Hôtel du Cap-Eden-Roc et animé par Queen Latifah, le gala amfAR a réuni de nombreuses autres célébrités, dont Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Orlando Bloom, Kate Beckinsale, Alex Pettyfer, James Marsden, Troye Sivan, Winnie Harlow, Teyana Taylor et Eva Longoria.

Klum a également publié des photos et des vidéos de son look époustouflant sur Instagram. Dans une vidéo qu’elle a mise en ligne, elle et Kaulitz ont été vus rayonnants alors qu’ils posaient pour des photos sur une pelouse.

Le couple a assisté à des événements toute la semaine lors du festival annuel du film, qui se déroule jusqu’à dimanche.

Mardi, Klum a fait la une des journaux lorsqu’elle a subi un dysfonctionnement de sa garde-robe sur le tapis rouge lors de la première de « La Passion De Dodin Bouffant ».

Klum a été stupéfaite dans une robe à fentes hautes de Zuhair Murad avec des motifs découpés en forme de losange, montrant la peau principale et complétant son look avec des perles ornées de bijoux embellies sur les épaules de sa cape fluide.

Alors qu’elle levait le bras pour montrer la robe fluide à la foule de photographes, elle a eu un dysfonctionnement de sa garde-robe lorsqu’un de ses mamelons a été exposé.

L’ancienne mannequin de Victoria’s Secret est apparue indifférente alors qu’elle continuait à montrer son physique en forme dans la robe corsage dorée et à poser pour des photos.

Samedi soir, le roman policier « Anatomie d’une chute » de la cinéaste française Justine Triet a remporté la Palme d’or. Triet est devenue la troisième réalisatrice de l’histoire à remporter le premier prix du festival.