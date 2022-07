Heidi Klum pose nue dans une photo de lit sexy – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Heidi Klum, 49 ans, a fait faire une double prise à ses fans le 25 juillet, lorsqu’elle a partagé l’une de ses photos les plus sexy de tous les temps ! La mannequin était allongée sur un lit défait avec un rideau blanc ouvert au-dessus tout en ne portant absolument rien, sur la photo en noir et blanc accrocheuse, qu’elle a publiée sur Instagram. Elle avait un bras levé alors que sa main reposait sur le dessus de sa tête et l’autre bras couvrant sa poitrine alors qu’elle regardait la caméra avec des cheveux en désordre.

“Reviens au lit bébé ❤️”, a-t-elle légendé l’instantané avant de désactiver les commentaires pour le post. La silhouette en forme de la beauté était pleinement exposée et sa confiance transparaissait dans le nouveau bijou. Depuis qu’elle a de l’expérience en tant que mannequin Victoria’s Secret, ce n’est pas la première fois que les fans de Heidi la voient dans une pose sexy, mais c’était quand même mémorable.

Avant qu’Heidi ne partage sa dernière photo, elle a fait la une des journaux pour avoir montré sa silhouette dans un bikini à motifs bleu clair pendant les vacances d’été avec son mari. Tom Kaulitz, 32. Les tourtereaux passaient du temps sur une plage à Miami Beach, en Floride, la semaine dernière, et avaient l’air détendus et à l’aise. Elle portait également un chapeau de seau vert pour garder le soleil hors de ses yeux et a fait des sourires à la caméra alors qu’elle marchait sur le sable.

Heidi et Tom ont également été aperçus se promenant dans la ville ensoleillée main dans la main la même semaine. Ils étaient habillés avec élégance avec elle dans un haut de bikini noir sous une chemise à pois noire et blanche et Daisy Dukes et lui dans un haut boutonné à manches courtes à motifs noir et blanc et un pantalon blanc. Ils ont également porté des lunettes de soleil, y compris des lunettes à monture blanche pour le talent allemand, et ont admiré la beauté de la vue.

Heidi et Tom ne sont pas les seuls à être beaux dans la famille. la fille d’Heidi Léni, 18 ans, a également épaté le public avec ses jolies photos ces derniers temps. Elle est allée sur Instagram pour partager une photo d’elle enfilant un bikini marron pendant le week-end et a reçu de nombreux compliments de la part de ses abonnés. “Un peu passé bronzé”, a-t-elle légendé effrontément la photo, faisant référence à son coup de soleil.