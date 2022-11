Heidi Klum pose nue avant les célébrations d’Halloween

Heidi Klum laisse peu de place à l’imagination alors qu’elle se prépare pour sa grande fête d’Halloween lundi soir.

Klum, 49 ans, s’est rendu sur Instagram lundi pour partager un selfie dans un string, montrant son bronzage en spray.

“Halloween Prep”, a-t-elle écrit, ajoutant un emoji diabolique. “1ère étape !! Bronzage avec Jimmy Coco.”

Depuis la pandémie de COVID-19, le mannequin n’a pas lancé sa fête annuelle d’Halloween.

Cette année, c’est la première fois que Klum accueillera l’événement étoilé depuis octobre 2019.

Klum s’attend à être vue dans un costume extravagant – comme elle l’a porté au cours des dernières années. Elle a récemment révélé que son costume était “claustrophobe” dans une interview avec Fox News Digital.

Elle a également expliqué pourquoi elle pense que les gens aiment se déguiser pour les vacances effrayantes.

“Je pense que c’est amusant pour les gens d’être quelqu’un d’autre pour la nuit”, a déclaré Klum à propos de la fête, qui est présentée par Now Screaming x Prime Video et Bailey’s Irish Cream Liqueur. “Je pense que les gens en général aiment avoir peur.”

“C’est la même chose pour regarder des films d’horreur. C’est le genre de chose que vous voulez voir, et vous tenez vos mains devant votre visage, mais vous jetez un coup d’œil entre les doigts parce que vous voulez vraiment le voir. C’est ça l’amour et la haine d’avoir peur.”

Klum, qui est allée à l’extrême avec des costumes d’Halloween incroyables au fil des ans, adore organiser sa fête annuelle car elle pense que cela donne aux gens l’occasion de “sortir de leur zone de confort”.

“J’ai toujours l’impression que quand je vois mes amis en costume, on voit juste qu’ils passent un bon moment différent de ce qu’ils font normalement”, a-t-elle expliqué. “J’ai l’impression que les gens sont plus lâches. Ils s’amusent différemment parce qu’ils ne sont pas eux-mêmes. J’ai souvent l’impression que lorsque vous allez dans un club ou ailleurs, les gens sont toujours là, et tout le monde c’est vraiment cool.”

“J’ai l’impression qu’il est plus facile de s’intégrer à cette communauté d’Halloween, de s’amuser, d’être sauvage et fou et de ne pas être timide… d’aller sur la piste de danse et de danser. J’ai l’impression que cela aide les gens à, vous savez, amusez-vous un peu et sortez de leur zone de confort, pour ainsi dire.”

La fête annuelle d’Halloween revient à New York lundi soir.

Larry Fink de Fox News Digtal a contribué à ce rapport.