Heidi Klum porte une robe transparente à la première de “Avatar”: Photos – Hollywood Life

Heidi Klum49 ans, a apporté un peu de chaleur à la première du tapis rouge de Avatar : la voie de l’eau à Los Angeles le 12 décembre. Le mannequin avait l’air absolument incroyable alors qu’elle portait une robe blanche transparente lors de l’événement. L’ensemble comportait une jambe dangereusement haute fendue d’un côté et une manche à épaule. Elle a complété la tenue avec ses cheveux lissés en arrière, ainsi qu’un maquillage des yeux foncés pour contraster la robe vaporeuse. Elle portait également des chaussures transparentes à bout ouvert pour le look glacé du tapis rouge.

Alors qu’Heidi a posé pour plusieurs photos en solo, elle a également été rejointe par son mari, Tom Kaulitz, a l’événement. Tom a également opté pour un look hors du commun, vêtu d’un costume argenté futuriste, qu’il a associé à des chaussures noires. Les deux étaient tout sourire alors qu’ils prenaient des photos ensemble lors de leur soirée de rendez-vous sur le tapis rouge.

C’était un événement assez étoilé, avec Zoé Saldana, la star du film, également présente, avec son mari, Marco Perego. D’autres célébrités qui ont foulé le tapis rouge inclus Halle Bailey, The Weeknd et Henri Cavill. La première à Los Angeles a suivi la première du film à Londres plus tôt ce mois-ci.

Avatar : la voie de l’eau est la suite tant attendue du film original, sorti en 2009. Plus de dix ans plus tard, les fans pourront voir ce qui se passera ensuite dans le James Cameron-franchise dirigée. En plus de Zoe, le film met également en vedette Sam Worthington, Sigourney Weaver, Kate WinsletStephen Lang et plus. Le film devrait sortir le 16 décembre 2022.

Bien que le tournage pour le Avatar suite terminée en septembre 2020, il y a eu des retards importants dans la sortie en salles du film. Cependant, le troisième volet de la franchise est toujours prévu pour une sortie en 2024, suivi de deux autres films, qui sont actuellement prévus pour les sorties 2026 et 2028.

