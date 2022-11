Heidi Klum porte un haut de bikini noir et une queue de sirène dans une vidéo hilarante – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

C’est une sirène ! C’est un ver ! Non c’est Heidi Klum! L’ancien mannequin de Victoria’s Secret, 49 ans, a montré un vieux costume de sirène sur son Instagram le lundi 7 novembre. Dans la vidéo hilarante, elle a révélé que ses mouvements de danse l’avaient peut-être inspirée à s’habiller en ver pour sa fête d’Halloween. cette année. Elle a à la fois sauté et dansé, puis s’est mise à terre pour imiter un ver et s’est roulée dans la queue de la sirène.

Dans le clip, Heidi avait les cheveux attachés en chignon. Elle arborait un haut de bikini noir et une queue de sirène rose et bleue. Même si le mannequin était une parfaite sirène, elle avait clairement son futur costume d’Halloween en tête, comme elle l’a révélé en légende. “Plus tôt cette année”, a-t-elle écrit. “Rêver de devenir un ver.”

Alors qu’Heidi dansait, elle racontait ce qu’elle faisait, et même si parfois on aurait dit qu’elle avait du mal à s’habituer à la queue, il était clair qu’elle s’amusait à se préparer pour le costume de ver. “C’est un ver debout,” dit-elle. “Je pense que je devrais être par terre, parce que c’est plus drôle.”

Bien qu’on ne sache pas exactement quand Heidi a filmé la vidéo, elle avait clairement son costume d’Halloween en tête depuis longtemps ! Le mannequin est arrivée pour sa célébration annuelle de la saison effrayante avec un costume incroyablement détaillé, où elle était habillée comme un ver, tandis que son mari Tom Kaulitz déguisé en pêcheur qui a résisté à une sorte d’attaque sanglante. Elle a partagé quelques regards sur les coulisses d’elle et des costumes de Tom sur son Instagram et a partagé quelques messages de plaisanterie. “M’aimerais-tu encore si j’étais un ver?” elle a écrit dans une légende.

Alors que Heidi s’est clairement amusée à Halloween, elle a également partagé des photos plus intimes ces dernières semaines, avant de faire ses débuts avec son incroyable costume de ver. En septembre, elle a partagé une photo d’elle regardant par-dessus l’épaule de son mari pendant qu’il travaillait, alors qu’elle était étourdie dans un bikini marron. Elle a également posé aux côtés de sa fille Léni, 18, dans une campagne pour la lingerie Intimissi.