Heidi Klum porte un haut de bikini noir et Daisy Dukes à Miami : Photo – Hollywood Life

Crédit d’image : BACKGRID / MEGA

Heidi Klum, 49 ans, portait une tenue sexy à Miami, en Floride. le lundi 18 juillet. La magnifique mannequin a porté un haut de bikini noir et un short noir marguerite lors d’une promenade avec son mari Tom Kaulitz, 32 ans. Heidi a ajouté à son look une chemise boutonnée à pois noirs et blancs. Elle a également porté une paire de lunettes de soleil blanches, un chapeau beige et une paire de sandales noires.

Le look noir et blanc d’Heidi correspondait à celui de son mari, qui portait une chemise boutonnée tropicale et un pantalon blanc. Le célèbre musicien portait une paire de lunettes de soleil noires et des chaussures. Heidi et Tom se tenaient la main avec amour alors qu’ils se promenaient dans la ville ensoleillée et continuaient leurs vacances. Les deux stars avaient également leur part de bijoux, y compris des bracelets et des boucles d’oreilles en or.

Le 17 juillet, Heidi avait une tenue beaucoup plus colorée quand elle et Tom sont allés à la plage de Miami. Elle a opté pour un haut et un bas de bikini au design funky bleu, rouge, rose et jaune, qu’elle a associé à un bob vert et à des lunettes de soleil aviateur surdimensionnées. Tom, pour sa part, a enfilé un maillot de bain RHUDE à motifs marron et blanc et a exposé sa grande collection de tatouages.

Le couple marié depuis trois ans a fait le plein de PDA éhontés dans des photos de paparazzi prises du couple à Miami. Une photo les montrait debout dans l’eau jusqu’aux chevilles, s’embrassant pour un baiser. Heidi avait ses bras enroulés autour du cou de Tom alors qu’il la tenait par la taille. Ces tourtereaux ne peuvent tout simplement pas se lâcher !