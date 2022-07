Heidi Klum porte un bikini blanc pendant les vacances à Saint-Barth – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Heidi Klum, 49 ans, était un spectacle magnifique à voir lors de ses récentes vacances d’été. La jolie mannequin a été photographiée marchant sur le sable tout en portant un bikini string blanc laissant tomber ses longues tresses, sous le soleil de Saint-Barth. Elle avait également un flotteur d’eau rose clair et blanc autour de sa taille alors qu’elle se déplaçait autour de la plage et s’amusait dans l’eau.

Heidi s’est rendue sur sa page Instagram pour partager sa propre photo accrocheuse d’elle-même dans la partie inférieure de son bikini string blanc, et était tout aussi belle. Elle s’appuyait sur ce qui semblait être un banc extérieur et un oreiller alors qu’elle se tenait devant un palmier, sur l’instantané, et semblait confiante et sexy. Elle avait de nouveau les cheveux lâchés et adressa un léger sourire à la caméra en tournant la tête.

“Ma fille sexy été 2022”, Heidi a sous-titré sa photo sur les réseaux sociaux avec plusieurs émojis appropriés, notamment un soleil, un bikini rose, un cœur rouge et un visage entouré de cœurs. Bien que la beauté allemande ait désactivé les commentaires sur la publication, nous sommes sûrs qu’elle aurait été pleine de compliments, car elle compte plus de 9 millions de followers dévoués.

Avant ses dernières photos de bikini, Heidi a fait la une des journaux pour avoir posé pour une photo sans rien porter et allongée dans un lit défait. La photo en noir et blanc a été publiée sur les réseaux sociaux et a reçu un grand nombre de likes. “Reviens au lit bébé”, a-t-elle légendé, laissant une impression durable.

Heidi n’est pas la seule de la famille à attirer l’attention sur des photos épiques. Sa fille Léni, 18 ans, a récemment partagé une photo d’elle se prélassant dans un bikini marron découpé alors qu’elle semblait ne pas se maquiller, et elle a reçu bien plus de 1000 commentaires. L’instantané a également montré un coup de soleil qu’elle a reçu et elle a pris la légende pour en plaisanter apparemment. “un peu de soleil passé”, a-t-elle écrit.