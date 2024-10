Heidi Klum portait un ensemble de lingerie en dentelle Intimissimi dans une nouvelle campagne

Le calibre de mannequin d’Heidi Klum est si élevé qu’elle peut transformer n’importe quelle tenue en un moment qui fera la une des journaux. Tout au long de ses décennies de carrière dans l’industrie, elle a porté des tenues chics sur le tapis rouge, looks de défilé avant-gardisteset même les costumes d’Halloween les plus engagés (parfois grotesques). Cependant, elle fait les plus grandes vagues dans l’industrie lorsqu’elle porte peu ou rien du tout.

Fan de la tendance lingerie dénudée, le mannequin se déshabille en mini-jupe depuis des décennies sur les podiums, lors d’événementset dans les mentions de marque. Et, comme sur des roulettes, chacun de ces moments s’infiltre dans les discussions de groupe des fashion girls. Sa nouvelle campagne n’est pas différente.

Les dernières publicités de sous-vêtements de Heidi

Le lundi 14 octobre, Klum a partagé des photos de sa dernière campagne avec Intimissimi, la marque italienne de lingerie qu’elle soutient depuis 2022. (Jennifer Lopez est également une autre ambassadrice de la marque.) Comme ses précédents supports promotionnels torrides, ses dernières publicités présentaient Klum dans un ensemble décadent parfait pour se prélasser, porter sous des vêtements ou s’exhiber.

Appuyé contre un canapé gris, le L’Amérique a du talent Le juge a enfilé un soutien-gorge triangle en dentelle avec une bordure et une bande festonnées. Elle a augmenté la mise épicée avec une culotte assortie avec une coupe de style brésilien remontée jusqu’à sa taille. Sa fabrication était encore plus risquée : transparente. Bien que porter l’ensemble (seul) ne soit peut-être pas idéal par temps froid, Klum s’est quand même penché sur une palette de couleurs d’automne plus riche dans une teinte merlot profonde.

Plus de sous-vêtements, par ici

Sur une autre photo, Klum portait un ensemble rose pâle avec des détails en dentelle. Son haut était romantique – un soutien-gorge balconnet plongeant avec des touches florales en dentelle. Sa culotte, quant à elle, était une surprise osée. Devant, la paire était opaque. Mais le dos ? Tout en maille transparente, pour un moment de décolleté coquin.

Pour ceux qui le souhaitent, les deux ensembles sont disponibles à la vente sur le site.

Sa fille co-vedette

Klum n’était pas le seul à participer au tournage. Comme c’est la tradition à ce stadeelle a été rejointe par sa fille, Leni. Posant à côté de sa mère, Leni portait également un ensemble en dentelle transparente, bien qu’en noir.

Comme sa mère, la jeune Klum s’est lancée dans le mannequinat, apparaissant sur couvertures de magazines et d’autres concerts de mode. Mais c’est toujours un moment dont on parle lorsqu’elle rejoint sa mère dans les campagnes Intimissimi.

Un meurtre mère-fille.