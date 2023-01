Heidi Klum partage un cliché effronté, frappe la montagne pour sonner le Nouvel An

Heidi Klum sonne la nouvelle année en dévalant les pistes.

La juge “America’s Got Talent”, 49 ans, s’est rendue sur Instagram dimanche pour partager une vidéo d’elle-même en train de faire de la luge.

“Laisse [sic] rendez-vous en 2023”, a-t-elle légendé la vidéo enneigée. Dans un autre article, on voit Klum marcher au sommet d’une montagne. “Respirer la nouvelle année”, a-t-elle écrit.

Pour célébrer le Nouvel An, Klum a également partagé une photo effrontée tout en profitant d’un moment avec son mari Tom Kaulitz dans un bain à remous.

HEIDI KLUM MÉCONNAISSABLE DANS UN COSTUME ÉLABORÉ DE VER GÉANT À SON HALLOWEEN BASH À NEW YORK

“OUI”, a écrit Klum en légende de la photo d’elle-même et de Kaulitz.

Dans l’instantané, on voit le couple s’embrasser avec la main de Kaulitz sur le dos de Klum. Klum a enfilé un maillot de bain rouge associé à un chapeau festif tandis que Kaulitz portait un maillot de bain.

Entre ses publications sur les festivités du Nouvel An, Klum s’est assuré de noter que “America’s Got Talent: All-Stars” devrait revenir lundi.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Plus tôt cette année, Klum a parlé à Fox News Digital de son passage en tant que juge sur “America’s Got Talent” et de la façon dont son style de juge a changé depuis qu’elle a commencé la série.

“Pour moi, étant là, je veux m’amuser. Je veux m’amuser, je veux être diverti, je veux être époustouflé, mais je veux passer un bon moment. Je veux de bonnes vibrations de la part des gens”, Klum m’a dit.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Bien que Klum ne pense pas qu’elle puisse jamais être considérée comme méchante, elle admet avoir été plus critique au cours de ses premières saisons dans la série. Elle a rejoint la série pour la première fois en 2013 pour la saison 8 et est restée jusqu’à la saison 13, prenant une pause de deux saisons avant de revenir dans la saison 15.

“Peut-être que j’étais plus dur avant, je ne sais pas”, a admis Klum. “J’ai l’impression que je suis peut-être devenu plus gentil au fil des ans, ou peut-être qu’ils se sont tellement améliorés. C’est peut-être pour ça que je suis tellement plus gentil parce que je n’ai pas besoin d’être aussi méchant. Je ne pense pas que je n’a jamais été méchant pour être honnête avec toi.”

Lori Bashian de Fox News Digital a contribué à ce rapport