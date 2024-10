Heidi Klum ouvre le restaurant Crazy Pizza à New York avec son ex Flavio Briatore

Heidi Klum et son ex Flavio Briatore célèbrent l’ouverture de leur nouveau restaurant italien à New York.

Mardi, le mannequin a partagé des vidéos et des photos Instagram d’elle et de l’entreprise italienne dégustant des tranches de fromage chez Crazy Pizza.

«Je suis ravi d’annoncer que je me suis associé à @briatoreflavio et en équipe avec @crazypizza.nyc 🍕

Nous espérons vous y voir bientôt 😘 », Klum, 51 ans, a écrit sur les réseaux sociaux à propos du spot funky de SoHo.

Heidi Klum et son ex Flavio Briatore ont ouvert mardi leur restaurant Crazy Pizza avec une grande fête. Heidi Klum/Instagram

Klum et Briatore, vus ici en mai, sont sortis ensemble en 2003 et ont accueilli Leni, aujourd’hui âgée de 20 ans, un an plus tard. Getty Images

Klum et Briatore, ainsi que leur fille Leni, 20 ans, ont été vus en train de déguster un large éventail de bouchées au menu, qui comprend des entrées alléchantes comme une focaccia croustillante, une burrata, une salade d’épinards avec une vinaigrette au miel et au sésame et des fritti de calamars aux courgettes.

Le nouvel établissement sert également des pâtes comme les pennette all’arrabiata et les linguine alle vongole.

Pour leurs pizzas, les convives avaient le choix entre une Margherita classique ; le Vesuvio à base de mozzarella de bufflonne et de provolone fumé ; et le Tartufo préparé avec de la pâte de truffe, des champignons et des copeaux de truffe noire fraîche. Une pizza à l’ananas de style hawaïen hors menu a été préparée spécialement pour Klum.

Klum a publié des photos et des vidéos de la célébration sauvage du restaurant sur son Instagram le 29 octobre. Heidi Klum/Instagram

L’espace présente des intérieurs rouges et dorés et des œuvres d’art de ButLikeMaybe. Pizza folle/Instagram

Les participants ont été vus danser et chanter sur de la musique forte tout en dégustant une cuisine italienne. Heidi Klum/Instagram

Klum a partagé avec enthousiasme une vidéo de tiramisu à table en cours de préparation. Pendant ce temps, une autre friandise présentée au menu est une pâtisserie moelleuse garnie de crème anglaise, de griottes et de rhum surnommée le Crazy Babà.

« Tu sais ce qu’est cette pizza ? C’est fou ! » » Klum et Leni dirent à l’unisson en mordant une fine tranche de pizza Margherita.

Le concept de cuisine ouverte crée une atmosphère chaleureuse et accueillante complétée par des intérieurs rouges élégants et des tables recouvertes de nappes blanches.

La fille du couple était présente pour le grand événement d’ouverture. Heidi Klum/Instagram

« Tu sais ce qu’est cette pizza ? C’est fou ! » a déclaré le duo mère-fille dans une vidéo Instagram. Heidi Klum/Instagram

Les invités ont eu droit à des serviettes brodées personnalisées. Heidi Klum/Instagram

Des serveurs ont été vus en train de jeter de la pâte à pizza en l’air. Heidi Klum/Instagram

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Chaque invité a reçu une serviette brodée personnalisée, ainsi que des croquis dessinés à la main par la dessinatrice de dessins animés basée à New York, Arianna Margulis, alias ButLikeMaybe.

Margulis est également l’artiste derrière les magistrales œuvres d’art peintes à la main qui tapissent les murs, mettant en vedette des célébrités appréciant la cuisine italienne dans la Big Apple.

La pièce était éclairée par une proéminente boule disco en forme de pizza avec du pepperoni en forme de cœur créée par l’artiste boule disco Sophie Lopez, également connue sous le nom de TownGirlDisco.

La boule disco personnalisée a été « fabriquée à la main à Londres et expédiée spécialement pour l’ouverture du restaurant à New York », a déclaré Lopez à Page Six mercredi.

Le nouveau point chaud sert des tartes Margherita et Tartufo. Heidi Klum/Instagram

Le menu propose également des pâtes et des desserts. Heidi Klum/Instagram

Klum a joyeusement filmé le tiramisu à table lors du dîner.

Les invités à la fête ont été vus balançant leurs serviettes et dansant sur des chaises alors que la musique forte retentissait et que les serveurs fouettaient la pâte à pizza dans les airs.

Parmi les participants notables figuraient le mari de Klum, Tom Kaulitz, le designer Christian Siriano et Elevator Boys.

Klum et Briatore, 74 ans, sont sortis ensemble en 2003 et ont la fille commune Leni.

Crazy Pizza, situé au 218 Lafayette Street, ouvrira officiellement ses portes le 6 novembre.