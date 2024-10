Heidi Klum n’a pas l’intention d’arrêter de courir sur la plage avec ses seins dehors

Heidi Klum has another 20 years, give or take, of rocking miniskirts and running around on the beach with her boobs hanging out. And the 51-year-old supermodel doesn’t care what anyone thinks.

She was on a recent episode of the podcast Call Her Daddy when she discussed her plans to keep the good times rolling as she ages with host Alex Cooper. It’s not that surprising of a revelation.

Heidi a passé pas mal de temps cet été à rouler avec une philosophie de tops optionnels. Cette approche s’est avérée très payante pour elle et ne va pas s’arrêter de si tôt.

« On me pose tout le temps la question de la minijupe », a-t-elle déclaré à Cooper, selon le Courrier quotidien. « ‘Alors, combien de temps vas-tu porter une mini-jupe ?' »

La réponse est simple pour Heidi. Elle a ajouté : « Je l’ai dit à plusieurs reprises, je me promènerai probablement à 70 ans, si j’en ai envie, en minijupe si je veux montrer mes jambes. »

Pourquoi pas? C’est un mannequin. Bien sûr, elle vieillit, mais elle ne vieillit pas comme la plupart des humains. Heidi est bien consciente du fait qu’elle n’a plus la vingtaine, mais elle sait aussi qu’il lui en reste encore beaucoup dans le réservoir.

« Je vois tous mes défauts. Ça y est. C’est comme ça la vie. Tu grimpes, tu vieillis et ça redescend avec nos regards et n’étant plus potelés et ceci, cela et l’autre », a-t-elle admis. « Mais en fin de compte, je me regarde toujours dans le miroir et je me sens bien dans ma peau. »

Heidi Klum a toujours de la passion, du feu et une envie de courir sur la plage avec ses seins dehors

Heidi n’est pas prête à tricoter des pulls et à regarder les rediffusions de Law & Order toute la journée. Elle s’amuse toujours beaucoup et une partie de ce plaisir consiste à aller à la plage et à laisser ses seins traîner. Est-ce trop demander ? Bien sûr que non.

« J’ai toujours la passion du shopping, des choses amusantes, de me coiffer, de me maquiller. J’ai toujours le feu en moi. J’aime toujours les choses amusantes, et je cours toujours sur la plage avec mes seins pendants et Je m’en fiche vraiment », a déclaré Heidi.

« Est-ce qu’ils ressemblent à quoi ils ressemblaient avant d’avoir des enfants et qu’ils leur ont aspiré la lumière du jour ? Ils sont différents maintenant, et oui, merci de l’avoir souligné, c’est vrai, ils sont différents. J’ai eu quatre enfants et je les a allaités. »

Enregistrez les commentaires négatifs pour quelqu’un d’autre. Heidi s’en fiche du tout. Si elle veut aller à la plage sans haut, vos commentaires ne l’arrêteront pas.

« Je me sens très forte avec moi-même », a déclaré la maman de quatre enfants. C’est ce que vous appelez l’inspiration. Les minijupes et les seins à la plage jusqu’à 70 ans sont un objectif qui vaut la peine d’être atteint.