Heidi Klum montre ses talents de yodel sur le tapis rouge des ‘People’s Choice Awards’

Heidi Klum juge de nombreux artistes venus du monde entier pour se produire sur la scène “America’s Got Talent”. Lors d’une de ses interviews sur le tapis rouge aux “People’s Choice Awards”, elle a partagé un talent qui lui est propre.

Pendant qu’elle entretien avec Laverne Cox de E! Nouvelleson a demandé à Klum quel serait son talent si elle participait à l’émission.

“Je yodelais et faisais des boulettes de viande en même temps… J’adore yodel”, a déclaré Klum.

Elle a suivi sa déclaration avec une brève performance de yodel sur le tapis.

Le mannequin a défilé sur le tapis rouge vêtu d’une robe verte et blanche créée par “Making The Cut” Yannik Zamboni, associée à de longues bottes blanches.

Klum a été juge sur “America’s Got Talent” pendant de nombreuses années. Elle a d’abord été juge dans l’émission des saisons 8 à 13. Elle est revenue pour la saison 15 et est toujours juge maintenant.

Les autres membres du jury sont Simon Cowell, Howie Mandel et Sofia Vergara, ainsi que l’hôte Terry Crews.

“America’s Got Talent” était en lice pour l’émission de compétition de 2022 contre “American Idol”, “Dancing With the Stars”, “RuPaul’s Drag Race”, “The Bachelorette”, “The Masked Singer”, “Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls ” et ” La Voix “. La catégorie a été remportée par “The Voice”.