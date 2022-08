Heidi Klum, juge de “America’s Got Talent”, parle de l’évolution en tant que juge et de ses secrets de beauté

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La juge “America’s Got Talent” Heidi Klum n’est pas étrangère à l’affichage de son corps en bikini sur les réseaux sociaux.

La star de 49 ans, qui publie fréquemment des clichés de maillots de bain sur son Instagram, partage comment elle a réussi à rester en forme ainsi que son évolution en tant que juge depuis qu’elle a rejoint l’émission en 2013.

Après la première émission en direct de la saison 17, Klum s’est entretenue avec Fox News Digital et a partagé des conseils sur la façon dont les fans pourraient rester en bonne santé, sur la base de ce qu’elle a appris lors d’un récent séjour dans une clinique de santé.

Klum a expliqué qu’elle avait d’abord commencé à chercher une clinique de santé afin de trouver une solution aux maux de tête constants de son mari, Tom Kaulitz, mais qu’elle avait finalement décidé de se faire examiner pendant son séjour.

“En y allant, j’ai pensé que je ferais aussi bien de faire la même chose et de me faire retourner à l’intérieur et à l’extérieur”, a déclaré Klum. “J’ai vraiment appris à mieux manger à nouveau, et j’ai appris tellement de choses incroyables que je n’avais jamais connues.”

L’une des choses qu’elle a incorporées dans son mode de vie est de ne pas boire de liquide 30 minutes avant de manger, pendant ses repas et 30 minutes après son repas, car elle dit que cela altère le processus digestif. Elle dit également qu’elle a appris qu’elle n’est pas censée manger des aliments crus juste avant d’aller au lit, car cela empêche votre estomac de se reposer.

“J’ai tout appris sur la santé intestinale pendant deux semaines. Nous avons fait toutes ces bonnes choses, c’était incroyable, je me sens incroyable. J’ai tellement plus d’énergie, c’est incroyable”, a déclaré Klum. “C’était très intéressant pour moi parce que j’ai toujours pensé que je faisais la bonne chose, mais il s’avère que ce n’était pas le cas. Mais je suppose que tout ce qui fonctionne pour tout le monde. Ce n’est pas comme si j’y allais pour perdre du poids ou quoi que ce soit, je vraiment juste allé là-bas pour mon mari.”

Klum a également discuté de son temps en tant que juge sur “America’s Got Talent” et de la façon dont son style de juge a changé depuis qu’elle a commencé la série et de ce qu’elle recherche chez un candidat.

“Pour moi, étant là, je veux m’amuser. Je veux m’amuser, je veux être diverti, je veux être époustouflé, mais je veux passer un bon moment. Je veux de bonnes vibrations de la part des gens”, Klum a dit.

Bien que Klum ne pense pas qu’elle puisse jamais être considérée comme méchante, elle admet avoir été plus critique au cours de ses premières saisons dans la série. Elle a rejoint la série pour la première fois en 2013 pour la saison 8 et est restée jusqu’à la saison 13, prenant une pause de deux saisons avant de revenir dans la saison 15.

“Peut-être que j’étais plus dur avant, je ne sais pas”, a déclaré Klum. “J’ai l’impression que je suis peut-être devenu plus gentil au fil des ans, ou peut-être qu’ils se sont tellement améliorés. C’est peut-être pour ça que je suis tellement plus gentil parce que je n’ai pas besoin d’être aussi méchant. Je ne pense pas que je n’a jamais été méchant pour être honnête avec toi.”

Cette saison de l’émission présente Terry Crews en tant qu’hôte, et Simon Cowell, Howie Mandel et Sofia Vergara en tant que juges aux côtés de Klum, ainsi qu’un certain nombre de candidats talentueux.

Les concurrents incluent le groupe de musique country Chapel Hart, le saxophoniste Avery Dixon, le magicien Nicolas RIBS, le comédien Lace Larrabee et le chanteur Ben Lapidus.

“Le peuple américain et moi-même et rester fidèle à moi-même”, a déclaré Lapidus lorsqu’on lui a demandé qui il était important de gagner dans la compétition. “Cette idée que j’ai le moindre contrôle sur le fait que les gens m’aiment, ce n’est tout simplement pas comme ça que ça marche, et si c’était le cas, ce ne serait pas amusant du tout, alors je fais juste ce que je fais.”

“America’s Got Talent” est diffusé les mardis et mercredis à 20 h HE sur NBC.