Heidi Klum profite du soleil tout en exhibant son corps en bikini.

Dans une vidéo racée, l’ancien mannequin a affiché son physique en forme alors qu’elle se faisait dorloter et s’allongeait sur une chaise longue en plein air.

Après que Klum, 49 ans, ait été aperçue en train de se coiffer et de se maquiller avec des palmiers luxuriants en arrière-plan, elle a dansé vers la caméra dans un minuscule bikini à cordes blanches avec un motif de cerise.

La juge « America’s Got Talent » a retourné ses cheveux blonds, a tournoyé dans la vidéo effrontée et a battu ses cils vers la caméra. Klum a continué à modeler son maillot de bain deux pièces au bord de la piscine.

HEIDI KLUM MONTRE LE STRING PEEKABOO AVANT LE 50E ANNIVERSAIRE

« …. …. se prépare pour la première de @disneylittlemermaid », disait sa légende Instagram.

La vidéo a flashé sur Klum dans une robe papillon transparente, alors qu’elle était coiffée avant la première du film « La Petite Sirène » de Disney.

La robe de couleur lilas était couverte de paillettes argentées et brillait d’un éclat irisé. L’ensemble pur comprenait un train fluide qui montrait ses jambes. Elle a complété son look avec des talons clairs à lanières.

Klum a ensuite partagé sur ses réseaux sociaux sa sortie sur le tapis bleu avec la légende « Faire sensation. »

Les photos sexy de la mondaine viennent après qu’elle ait laissé peu d’imagination dans un string marron.

Plus tôt cette semaine, l’ancien mannequin de Victoria’s Secret a partagé un selfie d’elle en train de grésiller sur une serviette de plage. Klum est apparu seins nus tout en portant des bijoux en or et une paire de lunettes de soleil sombres.

HEIDI KLUM PREND LE SOLEIL EN BIKINI JAUNE SUR INSTAGRAM : « ENFIN DU SOLEIL »

Alors que Klum se prépare pour son 50e anniversaire, elle s’est récemment rendue sur Instagram pour annoncer sa nouvelle campagne de lingerie avec sa fille de 18 ans, Leni.

Le duo mère-fille s’associe à nouveau dans une campagne publicitaire pour la marque de lingerie Intimissimi.

La paire a partagé des photos tout en annonçant la campagne sur leurs pages Instagram, avec Klum portant un soutien-gorge et une culotte lavande avec de la dentelle blanche, et Leni dans un ensemble blanc avec un haut de pyjama crème dessus.

La campagne intervient des mois après avoir posé pour la première fois pour une campagne Intimissimi l’automne dernier, ce qui a provoqué des réactions négatives quant à savoir s’il était approprié pour une mère et sa fille de poser ensemble en sous-vêtements.