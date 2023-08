Heidi Klum ferme un commentateur sous-entendant qu’elle est assez âgée pour être la mère de son mari Tom Kaulitz

Heidi Klum ferme un utilisateur de médias sociaux qui a laissé entendre qu’elle est assez âgée pour être la mère de son mari Tom Kaulitz.

Klum, 50 ans, a organisé dimanche un segment de style questions-réponses avec ses 11,3 millions de followers sur Instagram. Heidi a simplement dit à ses fans de « me poser une question ».

Un utilisateur l’a écrit, « Tu n’as pas l’impression d’avoir l’âge de la mère de Tom ou l’âge n’a vraiment pas d’importance ? »

L’ancien mannequin a répondu : « Honnêtement, je ne ressens cela que lorsque les gens me le signalent. »

LA FILLE DE HEIDI KLUM, LENI, SUIT LES PAS DE MAMAN MODÈLE, EN VACANCES SUR LE YACHT DE PÈRE

Klum a 17 ans de plus que Kaulitz, 33 ans.

En 2019, Heidi a dévoilé des détails sur son mariage intime avec le rockeur de Tokio Hotel.

« C’était tellement beau et c’était le meilleur moment », avait-elle déclaré au magazine People à l’époque. « Nous étions en Italie pendant trois semaines. Je porte toujours des vêtements plus amples maintenant parce que j’ai juste trop mangé et que je me suis trop amusé ! »

Le couple – qui fiancé en décembre 2018 – s’est marié pour la deuxième fois en août 2019, échangeant des « I Do’s » à bord du Christina O à Capri. (Ils se sont d’abord mariés lors d’une cérémonie secrète en février 2019.)

« J’aurais aimé pouvoir avoir plus de monde ! C’était plus intime, mais nous ne pouvions pas accueillir plus de monde », a déclaré Klum à propos des noces du couple. « C’était génial. Nous avons dansé jusqu’à ce que le soleil se lève, et c’était bien parce que personne n’avait mal aux pieds. C’était tellement magique. »

À propos de Kaulitz, le juge « America’s Got Talent : Champions » s’est exclamé : « Il est vraiment prêt à tout. Nous sommes très similaires de cette façon. Il aime la vie et est très généreux. Il est super gentil. Je viens enfin de trouver mon partenaire, vous savez ? »

En juillet 2018 – quatre mois après que le couple a déclenché pour la première fois des rumeurs de rencontres – Klum a discuté de sa relation avec le musicien et a discuté de leur différence d’âge de 17 ans.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Dernièrement, des personnes autres que moi me rappellent davantage mon âge », a déclaré Klum à InStyle à l’époque. « Mon petit ami a plusieurs années de moins que moi, et beaucoup de gens remettent cela en question et posent des questions à ce sujet. C’est vraiment la seule fois où l’âge semble être poussé dans mon visage et je dois donner une réponse pour cela. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elle a poursuivi: « Sinon, je n’y pense pas vraiment beaucoup. Vous devez simplement vivre une vie heureuse sans trop vous soucier de ce que les gens pensent, car vous inquiéter ne fera que vous donner plus de rides.