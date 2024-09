Heidi Klum fait une nouvelle confession sur son « placard sexuel » après que sa fille Leni l’a découvert avec une amie

« Elle savait parfaitement ce que c’était, mais elle était aussi avec une amie et elle l’a filmé, ils riaient et je me suis dit : « Oh mon Dieu » », a partagé l’ancien mannequin.

Heidi Klum devient franc à propos de que placard sexuel.

Dans un aperçu de l’apparition de Klum sur DearMedia L’émission Skinny Confidential pour lui et ellepartagé par Personnes Lundi, le L’Amérique a du talent juge, parle de sa fille de 20 ans, Lénitrouvant son « placard sexuel » et la façon dont elle a choisi d’organiser cet espace épicé.

Lorsque le co-animateur Michael Bosstick lui demande conseil pour construire un placard sexuel, Klum répond : « Où gardez-vous toutes vos affaires ? »

La femme de Bosstick et co-animatrice, Lauryn, est du même avis : « Je garde mes affaires. J’ai un espace dans mon placard, comme un tiroir », mais son mari rétorque : « Non, mais vous jetez ces choses partout et les gens sont juste dans la maison. »



La conversation NSFW continue avec Lauryn avouant que leur fille Zaza, 4 ans, a récemment trouvé son vibromasseur.

« [Zaza] « Maman, c’est quoi ça ? » et j’ai répondu : « Chérie, c’est mon masseur facial », se souvient-elle. « Mais, mais tout un placard ! »

« Le truc, c’est que le tien est probablement mignon et rose, tu sais ? » répond Klum, qui est mariée à Tom Kaulitz. « C’est ça le truc. Donc ça pourrait être un masseur facial. »

Lauryn demande alors ce qui s’est passé lorsque Leni a découvert le « placard sexuel » de sa mère.

« Elle savait parfaitement ce que c’était », dit Klum 51. « Mais elle était aussi avec une amie et elle a filmé la scène, ils rigolaient et je me suis dit : « Oh mon Dieu ». »

Lorsque Lauryn demande si le placard était « organisé par humeurs », le mannequin répond qu’il s’agit plutôt d’« une seule humeur » avant de révéler que le placard est coordonné « par taille ».



Michael s’enquiert alors de la taille du placard et la personnalité de la télévision précise : « C’est un grand placard. Mais il y a des tenues ici et tout, vous savez. »

Elle continue : « On peut avoir beaucoup de choses. On peut avoir des perruques, des tenues, des chaussures, des bottes. Je veux dire, j’ai eu des relations dans le passé où ils étaient malades et je rentrais à la maison en tant qu’infirmière et je disais : « Comment va mon patient ? » Et on s’est moqué de moi et je me suis dit : « C’est un très, très gros signal d’alarme ! » »

« Soyez malade et faites vérifier votre pouls », ajoute Klum.

Klum a révélé pour la première fois que Leni avait découvert son placard sexuel lors d’une apparition sur Appelle-la papa podcast en janvier, lorsque Leni s’est jointe via FaceTime pour partager l’un des secrets les mieux gardés de sa mère.

« Elle a trouvé mon placard sexuel », a déclaré l’ancien mannequin à propos de sa fille aînée, qui a confirmé que non seulement elle l’avait trouvé, mais qu’elle et ses amis l’avaient fouillé pour prendre des vidéos.