Heidi Klum et Sofia Vergara portent des tenues zébrées assorties pour « AGT »: Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : NBC

Heidi Klum et Sofia Vergara ne sont pas seulement des co-stars, mais ils sont aussi des jumeaux. Le duo a tous deux choisi de porter des tenues à imprimé zèbre pour le dernier épisode de L’Amérique a du talent et ils ont absolument massacré le tapis rouge dans leurs tenues sexy.

Heidi était fabuleuse dans sa tenue habituelle – une mini-robe courte qui met en valeur ses longues jambes incroyablement toniques. Le mannequin a opté pour une mini-robe bustier en tulle à paillettes Halpern, moulante et recouverte d’imprimés zèbres rouges, verts, noirs et blancs. Elle a accessoirisé sa mini étincelante avec une paire de sandales Jessica Rich Lori à bout ouvert noires et blanches et un collier ras du cou à chevrons noir et blanc assorti. Quant à son glamour, elle avait ses longs cheveux blonds lâchés et raides tandis que sa frange devant couvrait son front. Un œil charbonneux avec un eye-liner noir très foncé et une lèvre nue brillante liaient son look.

Quant à Sofia, elle était tout aussi magnifique dans sa tenue zébrée qui était une combinaison plongeante noire et blanche. Le une-pièce dos nu présentait un décolleté en V plongeant qui mettait en valeur un décolleté majeur et une ceinture argentée scintillante éblouissante qui serrait sa petite taille. La moitié inférieure de la combinaison comportait un pantalon droit avec des poches et elle a lié son look avec de longues vagues fluides, un smokey eye sensuel et une lèvre marron mat.

Ces deux dames apportent toujours leur A-game lorsqu’il s’agit de leur AGT tenues et l’autre jour, Heidi a encore une fois porté une robe scintillante, lorsqu’elle a porté une robe midi sans bretelles ornée de sequins Roland Mouret avec une paire de mules à talons hauts en cristal Jessica Rich Imani. Pendant ce temps, Sofia portait un pantalon rose vif Nadine Merabi Charlotte ajusté et taille haute avec un haut sans bretelles Nadine Merabi Faye rose vif assorti avec une longue traîne fluide sur un côté du haut.