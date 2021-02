Heidi Klum a montré le lien fort qu’elle entretient avec sa fille sosie de 16 ans, Leni, en l’embrassant tendrement sur les lèvres.

La mannequin de 47 ans et star du Next Top Model allemand a exhorté sa fille à suivre ses traces sur la promenade du chat et sur la couverture des magazines.

L’adolescente Leni a partagé la photo intime sur son histoire Instagram, puis Heidi l’a republiée sur sa page, avec plusieurs autocollants en forme de cœur.

Heidi, qui partage Leni avec Flavio Briatore, s’est ouverte sur les ambitions de mannequin de sa fille et les conseils qu’elle a donnés, tout en parlant à PEOPLE (l’émission de télévision!).

Le mannequin a déclaré qu’elle était fière des choix de sa fille Leni et a expliqué pourquoi il était temps de sortir.









Heidi a déclaré: « Elle est assez vieille maintenant. J’ai toujours pensé qu’elle était trop jeune. Nous avons toujours décidé de garder les enfants hors de la vue du public.

«Mais elle conduit une voiture maintenant, elle a 16 ans, alors j’ai pensé que si tu pouvais faire ça, tu peux aussi modéliser maintenant si c’est ce que tu souhaites faire.

Alors qu’Heidi dit qu’elle n’a pas fait pression sur Leni pour qu’elle fasse du mannequinat, elle a dit qu’elle avait toujours soutenu ses désirs et qu’elle voulait réussir dans l’industrie de la mode.

Elle a poursuivi: « De toute évidence, en tant que mère, [I want my] l’enfant de faire ce qu’elle veut faire.

«L’industrie est formidable et j’adore ça et j’y suis depuis plus de 20 ans mais c’est aussi, c’est beaucoup de voyages, c’est différent.

« Vous devez être une personne forte, surtout en tant que femme, vous devez être très forte. »









Leni a également pris l’habitude de rejoindre sa mère sur le tournage du Next Top Model allemand.

Parlant de sa présence, Heidi a déclaré: « Elle vient en quelque sorte [on set] et regarde et apprend non seulement ce que je fais mais aussi ce que toutes les différentes personnes font sur un téléviseur.

«Je pense que c’est très intéressant pour elle. Quand tu as cet âge, tu essaies encore de savoir qui tu es, ce que tu veux être et en quelque sorte voir pour la première fois quels sont tous ces emplois différents pour faire une télévision spectacle. Elle veut faire ce que je fais. «

« Qui sait, peut-être que dans cinq ans, alors que je n’animerai plus l’émission, ce sera peut-être comme le Next Top Model allemand de Leni Klum au lieu de Heidi Klum.

« Qui sait. Elle joue en quelque sorte avec cette idée. »

Heidi a rejoint sa fille pour ses débuts de mannequin en décembre de l’année dernière, lorsqu’elle est apparue sur la couverture du numéro de janvier / février 2021 de Vogue Allemagne.

Heidi est également maman d’Henry, 15 ans, Johan, 14 ans et Lou, 11 ans, qu’elle partage avec l’ex Seal.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.