Heidi Klum et sa fille Leni s’associent en plumes à l’afterparty du gala amfAR à Cannes

Mode

Heidi et Leni Klum se sont jumelées dans des looks à plumes lors de l’afterparty du gala amfAR à Cannes jeudi soir. Dave Benett/Getty Images pour l’amfAR

Oiseaux d’une plume volent ensemble.

Heidi Klum et sa fille de 20 ans, Leni Klum, n’avaient peut-être pas coordonné leurs looks sur le tapis rouge pour le Gala amfAR de Cannes 2024, mais elles ont opté pour un moment assorti dans des robes à plumes amusantes alors qu’elles assistaient à l’after-party de l’événement au Cap d’ Antibes, France, jeudi soir.

La juge de « America’s Got Talent », 50 ans, portait une robe blanche transparente Monique Lhuillier sous un blazer surdimensionné lors de la soirée qui s’est tenue à l’Hôtel du Cap-Eden-Roc.

Heidi portait une robe Monique Lhuillier. Dave Benett/Getty Images pour l’amfAR

Heidi et Leni portaient respectivement des robes Lever Couture et Raisa Vanessa sur le tapis rouge du gala amfAR à Cannes plus tôt dans la soirée. Mike Marsland/WireImage

La robe de Heidi était couverte de volants, tandis que celle de Leni était plus élégante. Dave Benett/Getty Images pour l’amfAR

Le mannequin a accessoirisé une pochette en satin blanc et des sandales argentées scintillantes, portant ses cheveux détachés en vagues de plage.

Quant à Leni, elle est devenue rose pour la fête, en choisissant une mini-robe bustier recouverte de plusieurs rangées de plumes et associée à un collier de diamants éblouissant.

L’étudiante – qui accentuait ses traits avec beaucoup de blush rose tendre – portait ses cheveux bruns tirés en queue de cheval pour montrer ses boucles d’oreilles en diamant.

Alors qu’ils allaient passer un moment identique à l’afterparty, le duo mère/fille a choisi des looks radicalement différents sur le tapis rouge du gala amfAR à Cannes plus tôt dans la soirée.

Ils ont partagé un doux baiser sur le tapis rouge. Matt Baron/BEI/Shutterstock

Le mannequin a montré beaucoup de jambes dans sa robe à volants. Getty Images pour amfAR

Le mannequin s’est ensuite transformé en un look plumeux de Monique Lhuillier. Getty Images pour amfAR

L’animatrice de « Germany’s Next Top Model » portait une robe asymétrique Lever Couture couleur pêche avec d’énormes volants en tulle et une traîne spectaculaire alors qu’elle posait à côté de sa fille lors du step-and-repeat.

Heidi a ajouté des talons en satin assortis et des boucles d’oreilles en diamant de Lorraine Schwartz à son ensemble pêche et crème.

Leni est devenue plus sombre pour le gala, portant une maille noire Robe Raisa Vanessa (2 005 $) rehaussée de fleurs 3D stratégiquement placées sur son buste et ses hanches et accessoirisée avec des gants assortis.

À quelques jours seulement de la fin du célèbre festival du film, nous espérons que nous aurons un autre moment mère-fille assorti avant que le duo ne quitte la France.











