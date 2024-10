Heidi Klum et Leni Klum mannequins en lingerie dans la séance photo Intimissimi

Heidi Klum et sa fille aînée, Leni Olumi Klum, ont fait équipe pour une autre campagne de mannequins.

Le duo mère-fille a débuté lundi sa dernière séance photo avec Intimissimi, dans laquelle elles modélisent les looks automne/hiver de la marque de lingerie italienne en photos et une vidéo d’entre eux gambadant dans des sous-vêtements en dentelle. Heidi a posé dans une bralette festonnée couleur bordeaux et des sous-vêtements « style brésilien des années 80 » tandis que sa fille de 20 ans portait un ensemble soutien-gorge et sous-vêtements noirs en dentelle.

« @Leniklum et j’ai eu tellement de plaisir à tourner ça », a écrit Heidi, 51 ans, en légende son message sur la campagne. « Trouvez-nous sur les panneaux d’affichage dans toute l’Allemagne et à la télévision ! »

La maman et la fille ont posé pour plusieurs Collections Intimissimi au cours des deux dernières années, dont une ligne de lingerie sur le thème rouge pour Noël l’année dernière. Leni a commencé le mannequinat en 2020, à l’âge de 16 ans, avec sa mère jouant le rôle d’assistante lors de sa toute première séance photo pour un magazine pour Vogue Allemagne.

« Tu es ma meilleure amie parce que je peux tout te dire », a dit Leni à sa mère dans une vidéo prises pendant le tournage.

Dans un Vidéo de style « Newlywed Game » pour le magazine associé à la séance photo, Heidi a révélé que ce qu’elle préférait porter était « rien ». « J’y ai juste pensé parce que d’habitude, je n’en porte pas beaucoup », a-t-elle expliqué.

Leni a également révélé qu’elle se débarrasserait de « 100% » des vêtements dans le placard de sa mère, en disant: « Je ne prends pas grand chose de ton placard. Je prends des trucs du placard de (beau-père) Tom (Kaulitz). »

Les commentateurs trouvent la campagne de lingerie « un peu bizarre »

Les commentaires les plus appréciés sous les publications Instagram de Leni et de la marque, malheureusement, n’apprécient pas trop les nouveaux supports marketing des Klum.

Sous une vidéo de Heidi et Leni virevoltant dans leur tenue Intimissimi tout en se filmant, plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux ont fustigé le clip promotionnel pour avoir montré une mère et sa fille posant en lingerie l’une devant l’autre.

« C’est vraiment bizarre et inapproprié », a noté un commentaire. Un autre utilisateur était d’accord avec le message de Leni : « C’est un peu bizarre. »

Un commentaire avec plus de 6 000 likes dit : « C’est assez étrange de faire ça avec ta mère. »

Bien que Leni ait eu plusieurs opportunités de mannequin en grandissant, sa mère a préféré la garder hors de la vue du public. Cependant, lorsqu’elle a eu 16 ans, Heidi a jugé Leni « assez vieille » pour poursuivre une carrière de mannequin.

« Ce n’était qu’une question de temps avant que j’essaie de devenir mannequin moi-même. La première offre est arrivée quand j’avais seulement 12 ou 13 ans, d’une marque que j’aimais porter : Brandy Melville. À cette époque, j’ai supplié ma mère, mais aucune chance », Leni a déclaré à Vogue Allemagne en 2020. « Maintenant, je comprends que cela aurait été trop tôt. »

Leni est le seul enfant de Heidi avec l’homme d’affaires italien Flavio Briatore, et le chanteur britannique Seal a adopté Leni au cours de sa relation de près de dix ans avec Heidi, qui a abouti à trois enfants : Lou, Johan et Henry.