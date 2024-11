Heidi Klum est toujours extra à Halloween. L’année où elle était ET

Heidi Klum et son mari Tom Kaulitz ont tourné pour la lune jeudi soir, transformant en ET les personnages extra-terrestres pour la fête d’Halloween annuelle du mannequin.

La star de « America’s Got Talent » et de « Project Runway » met toujours tout en œuvre pour Halloween. L’année dernière, elle s’est transformée en un paon à plusieurs personnes après s’être déguisée en papillon élaboré, en ver, en cadavre nerveux et en Fiona de « Shrek ». pour n’en nommer que quelques-uns, tout en vieillissant de façon mémorable.

Cette fois-ci, elle s’est à nouveau inspirée d’un classique hollywoodien, en faisant appel à une équipe de professionnels du maquillage en prothèses et en effets spéciaux pour créer les costumes extraterrestres de jeudi. Kaulitz incarnait la version classique de l’extraterrestre titulaire du film de Steven Spielberg de 1982, tandis que Klum incarnait la version déguisée d’ET. Tous deux arboraient le doigt brillant de l’extraterrestre.

« À partir du moment où j’ai commencé à imaginer mon costume pour la 25e année de #HeidiHalloween, j’ai été inspiré par l’un de mes films préférés », a écrit Klum, 51 ans, vendredi sur Instagram, partageant une vidéo des coulisses du costume qui a duré des heures. processus.

« Quand j’avais neuf ans en Allemagne, ET m’a fait découvrir l’idée qu’il y avait de la vie en dehors de la planète Terre. Donc, l’année dernière, nous avons tous réfléchi ensemble pour trouver comment apposer ma propre empreinte sur un personnage aussi emblématique », a-t-elle écrit. « Je sais qu’ET voulait rentrer chez lui, mais j’espère que si le film avait lieu en 2024, mon extraterrestre préféré viendrait à ma fête à ma place. »

La 23e fête d’Halloween annuelle de Klum a eu lieu au Hard Rock Hotel de New York et a réuni de nombreux invités célèbres. Plus tôt cette semaine, Klum a déclaré Les États-Unis aujourd’hui que sa fête annuelle était le résultat du peu d’options de fête d’Halloween « vraiment cool » à New York. La fête et les costumes élaborés de Klum sont devenus une pierre de touche de la culture pop pour les vacances, et elle a lancé l’événement plus tôt cette semaine avec un éclairage symbolique de l’Empire State Building.

Jeudi, les visages de Klum et Kaulitz sont apparus à travers le cou de leurs costumes respectifs, qui comportaient des costumes imprimés en 3D et des sculptures numériques sur leurs têtes pour imiter la caboche animatronique d’ET.

Un artiste travaillant sur le projet l’a décrit comme une « construction de film complète » innovante. Klum a également confirmé qu’elle devrait porter des couches pour adultes pour passer la nuit sans avoir à utiliser les toilettes.

« Merci à mon mari d’être le meilleur sport et de toujours s’habiller avec moi année après année et merci à la meilleure et la plus talentueuse équipe qui a réalisé mon rêve le plus fou et l’a transformé en réalité. Je ne pourrais pas le faire sans toi », a ajouté Klum dans sa légende.

Étaient également présents la fille de Klum, Leni, qui s’est également déguisée en extraterrestre, Kelsea Ballerini et son petit ami Chase Stokes déguisés en Danny et Sandy de « Grease », Nicole Scherzinger dans le rôle de son personnage imbibé de sang de « Sunset Boulevard » et TikToker Charli D. ‘Amelio comme une ballerine « Black Swan ».

Questlove était le DJ de l’événement, et Bethenny Frankel, Marc Jacobs, Eric Andre, les Elevator Boys, Ice T et Coco, Jay Manuel et Jonathan Van Ness faisaient également partie des invités.

Ici sur la côte ouest, Janelle Monáe, lauréate d’un Grammy incarnait le même personnage emblématique des années 80 pour la fête d’Halloween qu’elle a organisée à Los Angeles. Son costume ET comportait des yeux animatroniques, un index jaune et la voix distinctive de la créature.

S’adressant au Presse associée À propos du jumelage avec Klum, Monáe a rendu hommage à son homologue new-yorkais : « Il peut y avoir deux Hallo-queens. J’aime Heidi.