Heidi Klum dévoile les détails de sa tenue d’Halloween « spectaculaire »

Heidi Klum a déjà fait sensation dans un costume de ver pour Halloween

Le costume d’Halloween d’Heidi Klum est en préparation depuis des mois, selon le mannequin elle-même.

Klum a assisté L’Amérique a du talent La finale de la saison 19 a eu lieu mardi et a donné des détails sur le costume, expliquant qu’elle y travaillait « depuis des mois déjà ».

« Parce qu’il faut faire des moules », a-t-elle expliqué à Personnes« Il faut fabriquer des prothèses, il faut faire des essayages. »

« Donc oui, il y a eu beaucoup de travail parce que je voulais que ce soit si spectaculaire que ce n’est pas quelque chose que je peux simplement assembler du jour au lendemain », a-t-elle poursuivi.

« Cela prend beaucoup de temps. Cela demande beaucoup de planification. Et puis, quand je fais la révélation, je veux avoir une révélation spéciale parce que je sais que j’ai tellement de fans et ces fans d’Halloween en particulier sont des gens qui aiment aussi se déguiser et inventer des choses incroyables », a ajouté Klum.

Klum, qui a mis le paquet avec un énorme costume de ver et un costume de paon au cours des deux dernières années, a déclaré : « J’ai donc l’impression qu’ils regardent vraiment ce que je fais et je ne veux décevoir personne, donc je donne toujours tout. »

Heidi Klum est la reine d’Halloween depuis le début des années 2000, grâce à ses costumes extravagants et à sa fête d’Halloween emblématique à New York.