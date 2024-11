Heidi Klum dévoile le costume d’Halloween à couper le souffle de cette année

Heidi Klum a une fois de plus apporté son A-game à Halloween, se transformant cette année en ET pour la révélation très attendue de son costume.

La star a organisé jeudi sa 23e fête d’Halloween annuelle à New York, où elle a dévoilé son look sur le tapis. Klum a canalisé une scène directe du classique de science-fiction de Steven Spielberg de 1982 ET l’extraterrestrehabillé en ET déguisé avec un chapeau et une perruque blonde ; elle est apparue aux côtés de son mari Tom Kaulitz, qui a également été transformé en ET plus traditionnel

Klum avait taquiné le costume sur ses plateformes de médias sociaux tout au long de la journée alors qu’elle se préparait, et une vidéo en gros plan sur son Instagram montre le visage de Klum fondu dans le cou d’ET, avec une tête clignotante perchée sur la sienne.

Les costumes extravagants de Klum sont devenus une tradition le 31 octobre, apparaissant ces dernières années comme un paon, un ver réaliste, la princesse Fiona de Shrek et Jessica Rabbit, le tout avec l’aide de prothèses lourdes et souvent des heures passées dans le fauteuil de maquillage. Elle avait déjà taquiné sur Instagram : « Vous ne devinerez jamais ce que cette année vous réserve. »

Dans un conversation récente avec Personnesle L’Amérique a du talent La juge a révélé qu’elle travaillait sur le costume de cette année depuis des mois, avec du temps pour les moules, les prothèses et les essayages.

« Il y a beaucoup de choses à faire parce que je voulais être si spectaculaire que ce n’est pas quelque chose que je peux organiser du jour au lendemain », a-t-elle déclaré. « Cela prend beaucoup de temps. Cela demande beaucoup de planification. Et puis, quand je fais la révélation, je veux avoir une révélation spéciale parce que je sais que j’ai tellement de fans, et ces fans d’Halloween en particulier sont des gens qui aiment aussi se déguiser et inventer des choses incroyables.

La reine d’Halloween Janelle Monáe est également apparue en tant qu’ET cette année, révélant mercredi sa propre version du personnage emblématique.

La fête d’Halloween de Klum, présentée par Butterfinger, Mattel et Prime Video au Hard Rock Hotel New York, comprenait des DJ sets de Questlove et Gottmik & Violet.