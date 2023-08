Heidi Klum dénonce les rumeurs selon lesquelles elle mange 900 calories par jour après une réaction violente

Heidi Klum a été découragée d’apprendre qu’elle ne mangeait que 900 calories par jour et s’est tournée vers les réseaux sociaux pour remettre les pendules à l’heure.

Partageant des captures d’écran d’articles écrits sur elle, Klum a parlé sur ses histoires Instagram de sa déception. « Je viens de rentrer à la maison et des amis m’envoient des articles qui disent que je ne consomme que 900 calories. Je veux dire que je ne pense pas avoir jamais eu à compter mes calories dans ma vie », a-t-elle déclaré. a commencé.

« Et ne croyez pas tout ce que vous lisez. Donc, je ne compte pas mes calories », a-t-elle déclaré.

D’autres médias ont rapporté que lors d’une précédente séance de questions-réponses sur Instagram, Klum avait partagé ce qu’elle mange dans une journée, qui comprendrait un petit-déjeuner de trois œufs pochés dans un bouillon de poulet et une consommation quotidienne totale de 900 calories.

Klum, qui mesure 5 pieds 9 pouces, s’est également filmée en train de marcher sur une balance qui oscillait entre 137 et 139 livres.

« Quelqu’un m’a demandé combien je pesais, je suis montée sur la balance et j’ai montré combien je pesais », a-t-elle déclaré dans sa dernière vidéo. « Et je ne sais pas, les gens mettent les choses ensemble et écrivent un tas de conneries, et c’est vraiment triste parce qu’il n’y a plus de véritable journalisme. »

Klum a reçu d’immenses réactions négatives en ligne avec les premiers rapports selon lesquels elle ne mangeait que 900 calories, les gens remettant en question l’exemple qu’elle donnait aux autres.

« C’est ainsi que les gens adoptent un trouble de l’alimentation… s’il vous plaît, ne suivez pas un régime comme celui-ci », a écrit un utilisateur de X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Attention à tous : veuillez ne pas comparer votre corps ou vos habitudes alimentaires à des célébrités. Il serait préférable de parler à un médecin ou à un nutritionniste si vous souhaitez déterminer une bonne gamme de calories quotidiennes à consommer en fonction de votre niveau d’activité et de vos objectifs. « , a suggéré un autre utilisateur.

La juge de « America’s Got Talent » a expliqué qu’elle aussi s’inquiétait de l’impact que la nouvelle pourrait avoir sur les autres.

« Les gens inventent simplement des histoires, une personne l’écrit, puis tout le monde s’y lance. Et c’est vraiment triste parce que vous savez, les gens lisent ça et pensent cela, et éventuellement suivent cela, et ce n’est pas bon », a-t-elle noté dans sa vidéo Instagram.

Au cours de cette première séance de questions-réponses, avant toutes les réactions négatives, un adepte a également demandé à Klum si l’écart d’âge de 16 ans avec son mari Tom Kaulitz lui importait.

« Tu n’as pas l’impression que tu as l’âge de la mère de Tom ou que l’âge n’a vraiment pas d’importance ? » » a demandé une personne au mannequin germano-américain.

« Honnêtement, je ne ressens cela que lorsque les gens me le font remarquer », a rétorqué Klum.

Klum a 16 ans de plus que Kaulitz, près de 34 ans. Les deux se sont mariés en 2019.