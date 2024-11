Heidi Klum déclenche une dispute avec son ex à propos de la garniture de pizza : « Une grosse bagarre »

Heidi Klum déclenche un clash avec son ex à propos de la garniture de pizza : « une grosse bagarre »

Heidi Klum pourrait contrarier certains fans en appréciant cette garniture controversée sur sa pizza.

Dans une conversation exclusive avec Personnes Lors de l’ouverture de sa chaîne de pizzas à New York, le mannequin de 51 ans a parlé de ses garnitures de pizza préférées.

Klum a révélé que son ancien homme d’affaires italien Flavio Briatore, qui est également son partenaire dans le nouveau restaurant, a eu une « grosse dispute » en décidant d’un ingrédient spécifique à inclure dans le menu.

« Un article pour lequel je me suis beaucoup disputé avec Flavio – parce que, vous savez, je suis allemande et en Allemagne, nous avons de la pizza hawaïenne – c’est de l’ananas et du jambon », a-t-elle déclaré au média.

« J’ai grandi avec une pizza hawaïenne, donc elle contient de l’ananas, mais les Italiens pensent que c’est la pire chose sur la planète », a poursuivi Klum. « Ils disent: ‘Il n’y a aucun moyen. Nous ne faisons pas ça.’ Et je me suis dit : « Mais pourquoi ? » D’après ce que j’ai entendu, il y a beaucoup de touristes. [that like it] »

« En plus, je suis aussi partenaire. Donc j’ai l’impression que je devrais avoir mon mot à dire », a-t-elle plaisanté.

« Alors il m’a dit : ‘Très bien.’ Mais il dit généralement : « Il n’y a aucun moyen que les Italiens ne fassent pas de pizza hawaïenne. » Je me dis : « Eh bien, en Allemagne, les Italiens sont en Allemagne, et [also it’s] mes amis d’Australie [go-to] aussi », le L’Amérique a du talent » a ajouté le juge.

Klum et Briatore ont commencé à se fréquenter en mars 2003, mais se sont séparés plus tard cette année-là. À l’époque, Klum était enceinte de sa fille Leni.