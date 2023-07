Heidi Klum de l’AGT exhibe sa silhouette en bikini string alors que la star attrape les fesses de son mari Tom Kaulitz lors d’une séance de maquillage torride

L’animatrice d’AMERICA’S Got Talent, Heidi Klum, a affiché sa silhouette incroyable dans un bikini string lors de son escapade italienne.

Heidi, 50 ans, a eu une séance de maquillage torride avec son mari Tom Kaulitz, 33 ans, à Porto Cervo en Sardaigne, en Italie.

Heidi Klum a attrapé les fesses de Tom Kaulitz pendant leurs vacances à Porto Cervo en Sardaigne, Italie

Heidi a taquiné sa silhouette en bikini pendant ses vacances

Heidi et Tom ont eu une séance de maquillage dans l'eau

Le juge de l’AGT est devenu vif et a attrapé les fesses du guitariste de Tokio Hotel lors de leur promenade romantique sur la plage.

Tout en portant un short rose vif, Tom enfouit sa tête dans son cou et ses épaules.

Avec ses bras enroulés autour de la taille du mannequin, elle a coulé sa main et a attrapé un morceau de son butin.

Après avoir abandonné leurs robes et leurs serviettes, Tom a exposé sa poitrine nue et ses longues jambes tout en portant un caleçon rose vif.

Le mannequin de Victoria’s Secret a taquiné son corps de bikini alors qu’elle se promenait dans les vagues calmes.

Elle semblait porter une chose à rayures roses et blanches avec un haut assorti.

Pendant qu’ils étaient dans l’eau, le modèle de couverture de Sports Illustrated a enroulé ses bras autour de son mari alors qu’elle plantait ses lèvres contre les siennes.

PLAISIRS DE L’ÉTÉ

Heidi et Tom étaient enveloppés sous des serviettes et des peignoirs avant d'entrer dans l'eau

Heidi a enlevé la casquette de Tom alors qu'ils se serraient les lèvres

Le couple a partagé son plongeon dans l’eau ensemble dans une récente bobine Instagram.

La paire est apparue trempée car ils ne pouvaient pas se retirer les mains.

Ils se couvraient le visage de lunettes de soleil et portaient des casquettes sur la tête.

Tom planta un doux baiser sur la joue de sa femme alors qu’Heidi bougeait son bras et pointait la caméra vers eux.

Elle a légendé le message: « Summer Lovin », avec des émojis au cœur rouge.

SON HISTOIRE PERSONNELLE

Instagram / Heidi Klum

Heidi et Tom Kaulitz sont partis en vacances pendant sa pause d'America's Got Talent

Le couple a été lié pour la première fois en mars 2018 et s’est secrètement marié deux mois après leurs fiançailles en février 2019.

Mariés de 2005 à 2014, Heidi et son ex-mari, Seal, sont parents de trois enfants : Henry, Johan, 14 ans, et Sulola Samuel, 11 ans.

L’ancienne de Project Runway partage sa fille de 16 ans, Leni, avec son ancien partenaire, Flavio Briatore, 70 ans.

ESCAPADE DU TRAVAIL

La maman de quatre enfants a récemment publié des images risquées de son escapade italienne.

Sur une photo de selfie, Heidi s’est rapprochée et personnelle en montrant son décolleté dans un haut de bikini en crochet rose et blanc.

Sur une autre photo, la juge de télévision a exposé une peau bronzée tout en portant son maillot de bain sexy, une casquette de baseball et des lunettes de soleil aviateur teintées de jaune.

Tandis que Tom se tenait derrière elle, les cheveux blonds d’Heidi volaient sur son visage alors qu’elle regardait la caméra et se prélassait au soleil.

Tom et Heidi se sont rendus en Italie et en France après que son émission de télé-réalité a annoncé sa pause de deux semaines.

Dans l’émission, les potentiels de l’AGT exécutent des actes uniques devant Heidi, le directeur du disque Simon Cowell, 63 ans, l’actrice de Modern Family Sofia Vergara, 51 ans, et l’ancien animateur de Deal or No Deal Howie Mandel, 67 ans.

Instagram/heidiklum

Heidi et Tom ont partagé une vidéo de leur PDA à la plage

Heidi a affiché son décolleté en portant son bikini rose